Мошенница использовала фальшивые чеки: в Алматы раскрыли схему обмана магазинов

В Алматы сотрудники полиции Алмалинского района задержали женщину, подозреваемую в совершении мошенничества с использованием поддельных электронных чеков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 15 января в МВД РК, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По предварительным данным, подозреваемая обманывала владельцев и продавцов небольших продуктовых магазинов. Для этого она использовала специальные мобильные приложения, с помощью которых заранее изготавливала фальшивые электронные чеки об онлайн-оплате. При расчете в торговых точках женщина демонстрировала поддельный чек, создавая видимость перевода денежных средств, после чего забирала товар без фактической оплаты.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и возможных потерпевших.

"Подозреваемая действовала по отработанной схеме – с помощью мобильных приложений изготавливала поддельные чеки об онлайн-оплате и вводила в заблуждение продавцов небольших магазинов. В большинстве случаев расчет происходил безналичным способом, чем она и пользовалась, рассчитывая на невнимательность людей. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, устанавливается полный круг потерпевших", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

В полиции призвали предпринимателей и работников торговли тщательно проверять фактическое поступление денежных средств на счет или в банковском приложении и не ориентироваться исключительно на демонстрируемые покупателями скриншоты или электронные чеки.

