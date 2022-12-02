Названы товары, которых не коснется маркировка в Казахстане

1 декабря 2022 года заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на площадке Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" обсудил с бизнесом вопросы маркировки, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте primeminister.kz, на встрече подвели итоги по пилотному проекту маркировки упакованной воды и сахаросодержащих напитков. В пилоте приняли участие порядка 13 предприятий.

"По итогам пилотного проекта выявлен ряд недостатков. Это отсутствие в стране оборудования для маркировки, типографий, наличие контрафакта, а также удорожание выпускаемой продукции из-за финансовой нагрузки на производителей. По результатам обсуждения с бизнес-сообществом было принято решение о нецелесообразности введения обязательной маркировки внутри страны". Серик Жумангарин

Фото: primeminister.kz

Одной из основных целей внедрения системы цифровой маркировки товаров была борьба с теневым импортом.

По данным статистики, импорт обуви в Казахстан увеличился на 34,8% – с 39,5 млн пар в 2019 году до 53,2 млн пар в 2021 году. По данным КГД МФ РК, сумма уплаты таможенных пошлин и налогов от ввоза обуви в 2021 году выросла в два раза по сравнению с 2019 годом и составила 30 млрд тенге (в 2019 году – 14,5 млрд тенге).

За восемь месяцев 2022 года сумма уплаты таможенных пошлин и налогов составила 14 млрд тенге.

Налоговые поступления от розничной торговли обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах выросли почти в 2,9 раза – с 2,7 млрд тенге в 2019 году до 7,9 млрд тенге в 2021 году.

За восемь месяцев 2022 года налоговые поступления составили 6,8 млрд тенге.

"Стоит отметить, что на сегодняшний день маркировка работает не в полной мере с учетом послаблений для бизнеса", – говорится в сообщении.

Фото: primeminister.kz



Также сообщается, что в ходе обсуждения были подняты вопросы маркировки ювелирных изделий, обуви, фармацевтических товаров.

По итогам обсуждения председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбек Баталов отметил, что по вопросам маркировки обуви и фармацевтической продукции будет организована отдельная встреча. В обсуждении приняли участие более 20 представителей бизнеса и ассоциации.

8 ноября 2022 года исполнительный директор ассоциации "ФармМедИндустрия Казахстана" Гулдария Манакпаева заявила, что маркировка лекарств в Казахстане приведет к их подорожанию.