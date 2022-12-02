Республиканская палата ЧСИ прокомментировала информацию о хищении миллиарда тенге

2 декабря Генеральная прокуратура сообщила о хищении судебными исполнителями более миллиарда тенге. По данному поводу Республиканская палата частных судебных исполнителей (Республиканская палата) решила внести пояснения, сообщает Zakon.kz.

Республиканская палата в марте 2022 года направило письмо в Генеральную прокуратуру о проведении проверки деятельности отдельных частных судебных исполнителей (ЧСИ) на предмет своевременности перечисления взысканных сумм взыскателям.



В результате прокурорской проверки у 6 ЧСИ Карагандинской области выявлены факты неперечисления сумм взыскателям. Вместе с тем в ходе досудебного расследования указанными ЧСИ были представлены подтверждающие документы о получении денег взыскателями, в связи с чем уголовные дела были прекращены в связи с отсутствием состава преступления.

Кроме того, в отношении столичного судебного исполнителя, снявшего со счета должника 289 млн тенге и перечислившего их взыскателю по алиментам, идет судебное разбирательство по лишению лицензии.

Касательно алматинского ЧСИ, якобы использовавшего на личные цели 400 тыс. тенге, предназначенные для воспитанницы детского дома "Жанұя", факты не подтвердились, так как указанные деньги были перечислены судебным исполнителем взыскателю по неверным реквизитам, в связи с чем был возврат, но в последующем ЧСИ полностью перечислил указанную сумму.

Факты, приведенные в отношении павлодарского ЧСИ, имели место в 2018 году, который в том же году был лишен лицензии.

По всем остальным фактам, указанным в представлении Генеральной прокуратуры, Республиканской палатой совместно с органами юстиции проведены служебные проверки, в ходе которых хищение денежных средств не установлено, так как в материалах имелись документы, доказывающие о получении взыскателями взысканных сумм.

Вместе с тем ряд судебных исполнителей были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности за нарушение правил ведения текущего счета.

Также сказано, что по итогам проверки Республиканская палата совместно с Министерством юстиции проводит работу законодательно-организационного характера по недопущению нарушений порядка ведения банковских счетов для хранения средств, поступивших по исполнительным производствам.

Ранее стало известно, что более миллиарда тенге украли частные судебные исполнители.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, проверками в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях выявлено 660 фактов хищения ЧСИ денег в размере 1,1 млрд тенге, подлежавших перечислению на счета взыскателей.