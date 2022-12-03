Аналитики оценили уровень кредитного рейтинга Казахстана
По данным агентства, главным фактором сохранения кредитного рейтинга Казахстана остаются значительные фискальные позиции и масштабные внешние резервы, которые способствовали устойчивости к внешним потрясениям. По оценкам Fitch Ratings, на конец 2021 года международные резервы составили 37,8% ВВП. Показатель РК намного выше среднего показателя по странам с аналогичным кредитным рейтингом.
При этом отмечена зависимость страны от сырья, высокий уровень инфляции и недостаточная закалка программы экономической политики.
По данным Fitch Ratings, высокие цены на основные экспортные товары и увеличение добычи нефти на морском месторождении к 2024 году сбалансируют влияние геополитической ситуации в регионе.
Аналитики агентства ожидают, что инфляция достигнет пика в первой половине 2023 года, а средняя инфляция составит 9,5%. Агентство подчеркивает устойчивость Национального банка к плавающему обменному курсу, что позволяет избежать потрясений.
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