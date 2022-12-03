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Аналитики оценили уровень кредитного рейтинга Казахстана

Аналитики отметили стабильный уровень кредитного рейтинга Казахстана Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2 декабря международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило "стабильный" уровень суверенного кредитного рейтинга Казахстана, прогнозируемый уровень "BBB", сообщает Zakon.kz.

По данным агентства, главным фактором сохранения кредитного рейтинга Казахстана остаются значительные фискальные позиции и масштабные внешние резервы, которые способствовали устойчивости к внешним потрясениям. По оценкам Fitch Ratings, на конец 2021 года международные резервы составили 37,8% ВВП. Показатель РК намного выше среднего показателя по странам с аналогичным кредитным рейтингом.

При этом отмечена зависимость страны от сырья, высокий уровень инфляции и недостаточная закалка программы экономической политики.

По данным Fitch Ratings, высокие цены на основные экспортные товары и увеличение добычи нефти на морском месторождении к 2024 году сбалансируют влияние геополитической ситуации в регионе.

Аналитики агентства ожидают, что инфляция достигнет пика в первой половине 2023 года, а средняя инфляция составит 9,5%. Агентство подчеркивает устойчивость Национального банка к плавающему обменному курсу, что позволяет избежать потрясений.


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