В Казахстане планируют строить "комфортные школы"

На заседании правительства принят национальный проект "Комфортная школа", разработанный по поручению главы государства, сообщает Zakon.kz.

По данным министра просвещения РК Асхата Аймагамбетова, последние 10 лет контингент обучающихся школ вырос на 1 млн и на сегодня составляет почти 3,7 млн. С учетом урбанизации, миграции, износа зданий школ и точечной застройки, а также увеличения контингента обучающихся возникла потребность в ученических местах, особенно в крупных городах.

О новом проекте государства министр поделился на своей странице Facebook.

"Проект по своему масштабу и значимости является особенным и не имеет аналогов. И самое главное, он полностью обеспечен финансированием из республиканского бюджета. Теперь же, благодаря национальному проекту, до конца 2025 года будут открыты современные комфортные школы на 842 тыс. ученических мест". Асхат Аймагамбетов

Министр рассказал об отличии нового проекта от старых:

школы будут строиться по новым единым стандартам как на селе, так и в городе;

учащиеся начальных и старших классов будут обучаться в отдельных блоках здания школы;

предусмотрена установка систем видеонаблюдения, звукового оповещения и другие усиленные меры безопасности детей;

предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения учебных пособий, сменной одежды, обуви, а также соответствующие условия для чтения книг, творческого развития и отдыха школьников;

школы будут оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии и робототехники. В кабинетах будут установлены touch-экраны и предоставлена возможность подключения к высокоскоростному интернету из любой точки школы;

будут созданы необходимые условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями;

будет решена проблема загруженности спортивных залов.





По словам Аймагамбетова, сейчас школы на 1200 ученических мест, в основном, оснащены всего одним спортивным залом.

"Как правило, с восьми утра и до вечера занятия по физкультуре проводятся для нескольких классов одновременно. В "комфортных школах" предусмотрены сразу несколько спортивных залов, в зависимости от проектной мощности".

В новых школах создадут условия и для педагогов, строительство школ полностью обеспечено финансированием.

Школы будут строиться через координацию дирекции, которая будет осуществлять контроль за строительством объектов. Это решение направлено на существенное ускорение сроков проведения процедур закупок и обеспечение качества строительства.



Также, согласно проекту, будет предусмотрена не только внутренняя, но и внешняя инфраструктура.

При строительстве "комфортных школ" будет соблюдена максимальная прозрачность. Любой гражданин страны будет иметь возможность отслеживать через интерактивную карту, где и когда будут строиться школы, а через IP-камеру в онлайн-режиме отслеживать ход строительства.

Проект предусматривает закрепление персональной ответственности акимов регионов, так как законодательно вопросы строительства школ, их финансирования, содержания, подбора кадров находятся в ведении акиматов.

По словам министра просвещения, реализация национального проекта "Комфортная школа" создаст 842 тыс. новых комфортных ученических мест и значительно нивелирует дисбаланс в образовательной инфраструктуре между регионами, между городом и селом, а также отразится на качестве образования.



