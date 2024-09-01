Комфортную школу открыли в Жамбылской области в День знаний

В селе Сарыкемер Байзакского района состоялось торжественное открытие новой школы, которую построили по поручению главы государства в рамках национального проекта "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии первого звонка приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, ветераны-педагоги и местные жители. Поздравляя всех с Днем знаний, глава региона подчеркнул, что работа по строительству новых школ и поддержке педагогов проводится на системной основе.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию образования и науки. В нашей области ежегодно проводится масштабная работа по развитию инфраструктуры системы образования. Мы стали свидетелями и участниками важного события – открытия школы в рамках национального проекта "Комфортная школа". Здесь создана комфортная и безопасная образовательная среда, что позволит нашим детям добиться больших успехов", – отметил аким области и пожелал успехов учителям.

Ветеран-педагог Байзакского района Аскар Бекбауов отметил позитивные изменения в сфере образования, выразил благодарность руководству страны за строительство современной школы в сельской местности от имени жителей.

Фото: акимат Жамбылской области

После торжественной церемонии разрезания ленты жителей пригласили в здание и показали кабинеты, оборудованные по современным стандартам. Школа рассчитана на 600 мест, в ней есть 35 учебных кабинетов, актовый зал, два спортивных зала, два компьютерных кабинета, столовая, библиотека, мастерские для мальчиков и девочек. Также установили специальные шкафы для хранения книг. Территория учебного заведения полностью оснащена камерами видеонаблюдения, есть лифт для детей с ограниченными возможностями.

Фото: акимат Жамбылской области

По заказу АО "Samruk-Kazyna Construction" ТОО "Тараз Курылыс дизайн" приступило к строительству школы в июне 2023 года.

"По поручению главы государства в нашем селе построили большую современную школу. Здесь для наших сыновей и дочерей созданы все условия. Я рада, что мой первоклассник будет учиться в такой комфортной школе. Мы благодарны президенту", – говорит жительница села Сарыкемер Гульзада Мынжасаркызы.

Фото: акимат Жамбылской области

Еще одна жительница Раушан Кудайбергенова рассказала, что из-за дефицита мест в школах детям приходилось ездить в соседние села.

"Благодаря национальному проекту и в нашем селе появилась современная школа", – отметила она.

В Жамбылской области в 2024 году на развитие сферы образования выделено 317,8 млрд тенге, что больше на 13,5% по сравнению с пошлым годом. В 2024-2025 годах планируется строительство 41 объекта образования. До конца текущего года в регионе собираются завершить строительство 18 школ.

Фото: акимат Жамбылской области

В рамках национального проекта "Комфортная школа", реализуемого по инициативе главы государства, в области планируется построить 12 школ. Шесть из них введут в эксплуатацию в этом году.

"Также проводится капитальный ремонт 10 объектов образования. Завершены работы по текущему ремонту 96 школ. Кроме того, на улучшение материально-технической базы учреждений образования выделено 1,9 млрд. тенге", – сообщили в акимате Жамбылской области.

Также в День знаний состоялось торжественное открытие двух школ в Таразе. В преддверии нового учебного года отремонтированы три ветхие школы в Меркенском, Кордайском, Сарысуском районах.

1 сентября 2024 года министр просвещения РК Гани Бейсембаев принял участие в торжественной линейке в школе №1-3 Астаны и рассказал, чем новый учебный год будет отличаться от предыдущих.