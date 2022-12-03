Две фуры опрокинуло из-за ветра на трассе Ушарал – Достык
Фото: скриншот видео
В Жетысуской области, на трассе Ушарал – Достык, сильные порывы ветра опрокинули две фуры, сообщает Zakon.kz.
Водители не пострадали, автомобили подняты и продолжили свой маршрут.
"Сообщаем, что опрокидывание обеих автофур произошло на участке с 60 км по 120 км автодороги Ушарал – Достык в период ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта. Оба водители установлены и живы-здоровы. Автомашины подняты и продолжили следовать по маршруту".Пресс-служба ДП Жетысуской области
В департаменте также сообщили, что на данном участке часто наблюдается сильный ветер. Участок опасен для грузового и пассажирского транспорта.
3 декабря возобновили движение на участке трассы Екатеринбург – Алматы.
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