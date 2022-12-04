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В Экибастузе осталось 11 не подключенных к теплосети домов

В Экибастузе осталось 11 домов не подключенных к теплосети Фото: primeminister.kz
4 декабря остаются неподпитанными тепловые узлы 11 домов. Подключение их к системе теплоснабжения планируется до конца дня, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала правительства РК, аварийно-восстановительные работы в городе Экибастузе продолжаются, сообщает оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 4 декабря 8:00 остаются неподпитанными тепловые узлы 11 домов.

Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения. 

В городе Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 500 человек.


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