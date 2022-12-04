В Экибастузе осталось 11 не подключенных к теплосети домов
Фото: primeminister.kz
4 декабря остаются неподпитанными тепловые узлы 11 домов. Подключение их к системе теплоснабжения планируется до конца дня, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала правительства РК, аварийно-восстановительные работы в городе Экибастузе продолжаются, сообщает оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
По состоянию на 4 декабря 8:00 остаются неподпитанными тепловые узлы 11 домов.
Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартиры. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.
В городе Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня.
Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 500 человек.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ