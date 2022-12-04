В помощь экибастузцам: из Караганды выехали еще 70 специалистов
Как сообщил аким Караганды Ермаганбет Булекпаев на своей странице в Instagram, выехали 70 специалистов, полностью экипированные необходимыми инструментами и техникой. В данный момент они уже приступили к необходимым работам.
"Искренне благодарю ТОО "Энергоцентр", ТОО "Караганды Су", строительные компании города и всех карагандинцев, которые не остались равнодушными", – написал аким.
Ранее в Экибастуз выехали 22 специалиста ТОО "Караганды Су" и "Караганда Энергоцентр", а также сотрудники ДЧС и военные.
Кроме того, на заседании оперштаба ранее сообщали, что в работе по восстановлению подачи тепла задействовано 7 крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома.
Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 484 человека.
Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук заявил о том, что в Экибастузе ведутся работы для того, чтобы 4 декабря подать тепло в большинство домов, которые еще не подключили с начала ЧП.
Ход восстановительных работ находится на контроле правительства и местных исполнительных органов.
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.
В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.