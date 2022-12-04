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В Сенегале после избиения женщины-депутата произошла драка

В Сенегале после избиения женщины-депутата вспыхнула драка Фото: скриншот видео
1 декабря законодатели в парламенте Сенегала обменялись ударами и брошенным стулом, а один из них ударил женщину-депутата по лицу, сообщает Zakon.kz.

Обстановка накалилась до предела. Потасовки произошли на фоне растущей напряженности между политиками правящей и оппозиционной партий.


Как показали телевизионные кадры, один из оппозиционных законодателей ударил по лицу коллегу-женщину, что вызвало потасовку.

Сцена насилия разгорелась во время голосования по бюджету Министерства юстиции на следующий год. В разгар представления бюджета оппозиционный депутат Массата Самб ударил Эми Ндиайе Гниби из правящей коалиции.

Гниби нанесла ответный удар, отбросив стул в сторону Самба, после чего другой депутат повалил ее на пол.

В итоге заседание было прервано, так как члены парламента продолжали обмениваться ударами и оскорблениями.

Нападение на женщину произошло на фоне кампании по борьбе с насилием в отношении женщин.

Феминистки и члены правящей коалиции выразили возмущение нападением на Ндиайе, которое совпало с проведением информационной кампании по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек.



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