Смаилов и Скляр обсудили ситуацию в Экибастузе: Никто не уйдет, пока не завершит работу

4 декабря состоялся телефонный разговор первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, находящегося в Экибастузе, и главы правительства Алихана Смаилова. Премьер и его заместитель обсудили ход ликвидации последствий аварии на городских теплосетях, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер сообщил, что на утро 4 декабря работа продолжается по 11 жилым домам в микрорайонах 5А, 5Б и 6. Степень готовности по ним высокая, поэтому до вечера ожидается подключение их тепловых узлов. Параллельно в данных домах проводится замена радиаторов отопления и подводящих сетей. Ожидается, что вечером начнется теплоподача по квартирам.

Он также добавил, что в целом на контроле остаются уже подключенные дома, где есть необходимость в замене внутренних инженерных коммуникаций – труб канализации, водоснабжения и т.д.

"Ни одна крупная задействованная организация не уйдет из этих домов, пока полностью работу не закончит. Всего в настоящее время привлечены 484 человека. Мы полностью нашу работу переформатировали, она ведется круглосуточно". Роман Скляр

Премьер-министр подчеркнул необходимость, как можно быстрее закончить все работы и обеспечить жителей теплом.

"Продолжайте работу. Нужно как можно быстрее подключить тепло ко всем оставшимся домам, поскольку люди уже неделю живут без отопления. Никто не должен остаться без помощи и внимания государства". Алихан Смаилов





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