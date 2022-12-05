Минкультуры и спорта проиграло суд сурдлимпийскому чемпиону Еркебулану Канафину

Министерство культуры и спорта проиграло суд по иску сурдлимпийского чемпиона Еркебулана Канафина, сообщает Zakon.kz.

30 ноября в Специализированном межрайонном административном суде города Астаны было вынесено решение по разбирательству между Министерством культуры и спорта РК и чемпионом Сурдлимпийских игр 2022 года Еркебуланом Канафиным, сообщает Национальный сурдлимпийский комитет РК.



Руководствуясь ст. 151-152, 154-155 АППК РК, суд признал незаконным решение об отказе в выплате Канафину денежного поощрения за золотую медаль прошедших Игр.

"Признать незаконным действие государственного учреждения "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан" по отказу в выплате Канафину Еркебулану Кайратовичу денежного поощрения. Обязать государственное учреждение "Министерство культуры и спорта РК" произвести выплату денежного поощрения Еркебулану Канафину в размере, установленном постановлением правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года", — говорится в решении Специализированного межрайонного административного суда.

Еркебулан Канафин добился успеха в состязаниях по сурдо дзюдо в весовой категории до 81 килограмма. Он принес первую золотую медаль в копилку национальной команды. Однако достижение было нивелировано комментарием от Министерства культуры и спорта РК (МКС РК).

В ведомстве заявили, что "Еркебулан Канафин не является участником официальных соревнований среди спортсменов с нарушением слуха, членом национальной сборной, инвалидом по слуху и не зачислен в спортивные организации для лиц с ограниченными физическими возможностями".

Впоследствии представители МКС РК официально заявили, что не признают медаль Еркебулана Канафина.

Заявление Национального сурдлимпийского комитета РК (НСК РК):

"Мы с первого дня данного противостояния поддерживали нашего спортсмена и верили, что Канафин победит в этой борьбе. Несмотря на "громогласные" и оскорбительные заявления представителей МКС РК сразу после Сурдлимпийских игр никакого разбирательства и уж тем более судебных исков от МКС не поступало. Зато мы, НСК РК, сделали официальный запрос в Международный комитет спорта глухих, относительно Еркебулана Канафина, и эксперты снова подтвердили заслуженную награду спортсмена".

Еркебулан Канафин также прокомментировал победное для него решение столичного суда. Он заявил, что продолжит защищать свою репутацию в правовом поле.

"Я прошел очень трудный путь для завоевания олимпийской медали, но я не имел представления, что самое тяжелое испытание ждет меня после моей победы. Министерство, по не понятным мне причинам, распространило недостоверную информацию обо мне, моем здоровье, а также о моей победе на Играх глухих. Спасибо моему адвокату, Нуртаеву Аблайхану, за то, что он, прочитав о моей проблеме в СМИ, изъявил желание защищать мои интересы совершенно бесплатно", — сказал спортсмен.





5 мая дзюдоист Еркебулан Канафин выиграл первое "золото" на Сурдлимпиаде-2022.

