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Законодательство РК

Депутат поставила под сомнение целесообразность программы "Болашак"

Болашак, ученая степень Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Парламента Айгуль Жумабаева отметила, что программа "Болашак" существует 29 лет, но работодатели в Казахстане продолжают привлекать специалистов из-за рубежа, в МТСЗН пообещали пересмотреть систему привлечения иностранцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос о программе "Болашак" депутат Айгуль Жумабаева подняла в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК при обсуждении проекта Социального кодекса.

"В рамках кодекса предусмотрена реализация новых подходов к внешней миграции и подготовлен проект новой концепции "Ашық Қазақстан" для привлечения в Казахстан иностранных ученых и других специалистов по дефицитным профессиям. 29 лет существует программа "Болашак", на которую тратятся огромные деньги налогоплательщиков. Примерная стоимость одного года обучения одного болашаковца составляет до 35 млн тенге. А специалистов как не хватало, так и не хватает". Депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Жумабаева

Она подчеркнула, что "Болашак" – это целевая программа, которая была создана, чтобы обеспечить экономику высококвалифицированными кадрами.

"Если из тысяч болашаковцев не нашлось 200 нужных специалистов, и государство опять вынуждено привлекать иностранцев, зарплата которых будет в разы выше, чем у казахстанцев, может, пора ставить вопрос об эффективности и целесообразности этой программы?" Депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Жумабаева

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова сообщила, что ежегодно иностранные и отечественные компании с иностранным участием подают в МТСЗН запрос, где указывают, сколько и каких редких специалистов им необходимо.


"Мы делаем квоту на один год на привлечение иностранных специалистов. При этом действительно часто наших выпускников забываем. Поэтому сейчас в концепции миграционной политики, а также в поправках в закон "О миграции", которые мы как сопутствующий законопроект вносим, предусматривается, что работодатели должны давать запрос на несколько лет. Так будет возможность определить, нужно ли этих людей пригласить из-за рубежа или мы можем обеспечить эту потребность за счет наших специалистов, которых мы сегодня выпускаем или подготовили через "Болашак". Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова

По ее словам, сейчас МТСЗН совместно с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования готовят рейтинг ценных навыков. При его подготовке будут учтены статусы профессий, ежегодные прогнозы потребностей рынка труда и все специалисты, которые готовятся вузами Казахстана и обучаются в рамках программы "Болашак".

1 июля стало известно, что "болашаковцы", поступившие по сельской квоте, могут не предоставлять залоговое имущество. 

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Анастасия Прилепская
Мажилис Парламента РК МТСЗН РК Казахстан
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