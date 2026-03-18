Индексировать суммы возврата расходов на обучение по программе "Болашак" предлагает депутат

Депутат Магеррам Магеррамов на пленарном заседании Мажилиса 18 марта 2026 года рассказал, сколько средств теряет государство при действующем механизме возврата средств по программе обучения за рубежом "Болашак", передает корреспондент Zakon.kz.

Магеррам Магеррамов напомнил, что международная стипендия "Болашак" была учреждена в Казахстане в 1993 году и стала одним из ключевых инструментов по подготовке высококвалифицированных кадров для экономики и системы государственного управления.

"За годы реализации программы тысячи наших соотечественников получили за счет государственных средств возможность обучаться в ведущих университетах мира. По различным оценкам, совокупные расходы государства на обучение одного стипендиата могут составлять от 60 до 150 тыс. долларов по программам магистратуры и до 200-250 тыс. долларов – по программам докторантуры", – подчеркнул он.

Однако, по его словам, действующий механизм возврата средств в случае, например, лишения стипендии, предусматривает возмещение фактически понесенных государством расходов без учета инфляции и временной стоимости денег.

"Фактически это означает, что при возврате средств спустя значительный период времени государство получает номинально ту же сумму, однако ее реальная покупательная способность существенно снижается. По экспертным экономическим расчетам, даже при умеренном уровне инфляции в иностранной валюте около 3% в год, за период в 5-10 лет реальная стоимость средств снижается примерно на 15-30%. Например, если государство оплатило обучение одного стипендиата в размере 100 тыс. долларов, то через 10 лет эквивалентная стоимость этих средств с учетом инфляции составляет около 134 тыс. долларов. При возврате номинальной суммы без индексации государственный бюджет фактически недополучает около 34 тыс. долларов по одному случаю", – считает мажилисмен.

Если принять во внимание, что по отдельным категориям стипендиатов затраты государства достигают 150-200 тыс. долларов, то потенциальные потери бюджета при возврате средств через 8-10 лет могут составлять, по подсчетам Магеррама Магеррамова, 50-70 тыс. долларов на одного человека.

"Даже при условии относительно небольшого количества подобных случаев совокупные бюджетные потери могут достигать крупных сумм. Введение механизма индексации возврата средств позволило бы обеспечить сохранение реальной стоимости бюджетных средств, повысить финансовую ответственность участников программы и обеспечить более рациональное использование средств республиканского бюджета", – добавил депутат.

Он предлагает рассмотреть возможность индексации суммы возврата на уровень официальной инфляции или ставки Национального банка Казахстана за соответствующий период.

11 ноября 2025 года сообщалось, что программа "Болашак" запускает новый проект "Мост в будущее", который открывает перед стипендиатами не только путь к мировому образованию, но и реальные возможности профессионального роста. Инициатива, реализуемая АО "Центр международных программ", направлена на объединение талантов и карьерных перспектив, создавая современную экосистему взаимодействия образования, бизнеса и государства.