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Минкульт обжалует решение суда о выплате дзюдоисту призовых за победу на Сурдлимпиаде-2022

Минкульт обжалует решение суда о выплате дзюдоисту призовых за победу на Сурдлимпиаде-2022 Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта обжалует решение суда о выплате дзюдоисту Еркебулану Канафину призовых за победу на Сурдлимпиаде-2022 в Бразилии. Об этом сообщил Даурен Абаев.

Как рассказал министр культуры и спорта, выплата поощрений за победы на соревнованиях – стандартная процедура, регулируемая законодательством и специальным регламентом. Вся проблема в том, что поощрение Еркебулана Канафина этим правилам противоречит.

"Еркебулан Канафин не являлся членом национальной сурдлимпийской сборной по дзюдо. Он не проходил в рамках сборной ни учебно-тренировочных сборов, ни углубленного медицинского осмотра, ни допинг-контроля в Национальном антидопинговом центре". Министр культуры и спорта Даурен Абаев

Он отметил, что Национальный сурдлимпийский комитет заявил атлета на Игры самостоятельно, в обход всех правил, без согласования с уполномоченным органом. Более того, таким образом был оставлен за бортом соревнований Айдос Тугелбаев, инвалид по слуху, член национальной сборной по дзюдо, который, в отличие от Еркебулана Канафина, участвовал во всех отборочных соревнованиях и тренировочных сборах.   

"И теперь, после победы Еркебулана Канафина в Играх, Министерство юридически не имеет права его поощрять. Ведь в законе черным по белому написано, что выплаты осуществляются членам национальных сборных команд". Даурен Абаев

Министр заявил, что решение суда комментировать не может, однако апелляция будет подана.

5 мая дзюдоист Еркебулан Канафин выиграл первое "золото" на Сурдлимпиаде-2022. Однако достижение было нивелировано комментарием от Министерства культуры и спорта РК. В ведомстве заявили, что "Еркебулан Канафин не является участником официальных соревнований среди спортсменов с нарушением слуха, членом национальной сборной, инвалидом по слуху и не зачислен в спортивные организации для лиц с ограниченными физическими возможностями". Впоследствии представители МКС РК официально заявили, что не признают медаль Еркебулана Канафина.

5 декабря стало известно, что Министерство культуры и спорта проиграло суд по иску сурдлимпийского чемпиона Еркебулана Канафина.

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