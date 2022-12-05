Врач перечислил продукты, которые нельзя есть при простуде

Во время простуды больному стоит исключить из своего рациона сладости, жареное мясо, холодное молоко и мороженое, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, сообщает Zakon.kz.

По мнению диетолога, лучше не есть жареное мясо во время простуды.

"Человек от него, конечно, не умрет, но просто это тяжелая пища при простуде. Не нужно есть переохлажденные продукты, мороженое, пить холодное молоко", — сказал врач.

По его словам, тяжелая пища будет нагружать больной и ослабленный организм, и в результате сил на борьбу с инфекцией не останется. Холодная и сладкая пища лишь усилят простуду, добавил специалист.

Гинзбург сказал, что во время болезни лучше всего употреблять легкую пищу: она хорошо усваивается и способствует выздоровлению. Так, в рацион стоит включить яйца, каши, фрукты и ягоды, а также подслащенные морсы, пишет "Москва 24".

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