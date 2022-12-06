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Какие мобильные приложения больше всего разряжают телефон

Какие мобильные приложения больше всего разряжают телефон Фото: pixabay
Специалисты рассказали, что мобильные приложения очень сильно "съедают" заряд аккумулятора смартфона, сообщает Zakon.kz.

Эксперты обратили внимание на десять приложений.

К примеру, к различным мессенджерам относятся:

  • Skype;
  • Facebook;
  • Instagram;
  • Tinder;
  • WhatsАpp;
  • Telegram.

Также есть онлайн-кабинеты и приложения для просмотра видео:

  • Zoom;
  • YouTube;
  • TikTok;
  • Duolingo.

Как сказано в публикации Ftimes.ru, для того, чтобы узнать, какие приложения потребляют больше всего энергии аккумулятора на устройстве, необходимо зайти в настройки, выбрать "Аккумулятор" и просмотреть использование аккумулятора приложением.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что приложения, которым не нужна работа камеры и микрофона по функционалу, требующие разрешить к ним доступ, могут быть шпионским софтом.

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Анастасия Московчук
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