Какие мобильные приложения больше всего разряжают телефон

Специалисты рассказали, что мобильные приложения очень сильно "съедают" заряд аккумулятора смартфона, сообщает Zakon.kz.

Эксперты обратили внимание на десять приложений.

К примеру, к различным мессенджерам относятся:

Skype;

Facebook;

Instagram;

Tinder;

WhatsАpp;

Telegram.



Также есть онлайн-кабинеты и приложения для просмотра видео:

Zoom;

YouTube;

TikTok;

Duolingo.



Как сказано в публикации Ftimes.ru, для того, чтобы узнать, какие приложения потребляют больше всего энергии аккумулятора на устройстве, необходимо зайти в настройки, выбрать "Аккумулятор" и просмотреть использование аккумулятора приложением.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что приложения, которым не нужна работа камеры и микрофона по функционалу, требующие разрешить к ним доступ, могут быть шпионским софтом.

