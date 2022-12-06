Какие мобильные приложения больше всего разряжают телефон
Фото: pixabay
Специалисты рассказали, что мобильные приложения очень сильно "съедают" заряд аккумулятора смартфона, сообщает Zakon.kz.
Эксперты обратили внимание на десять приложений.
К примеру, к различным мессенджерам относятся:
- Skype;
- Facebook;
- Instagram;
- Tinder;
- WhatsАpp;
- Telegram.
Также есть онлайн-кабинеты и приложения для просмотра видео:
- Zoom;
- YouTube;
- TikTok;
- Duolingo.
Как сказано в публикации Ftimes.ru, для того, чтобы узнать, какие приложения потребляют больше всего энергии аккумулятора на устройстве, необходимо зайти в настройки, выбрать "Аккумулятор" и просмотреть использование аккумулятора приложением.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что приложения, которым не нужна работа камеры и микрофона по функционалу, требующие разрешить к ним доступ, могут быть шпионским софтом.
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