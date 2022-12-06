Аким Мангистау объявил несколько выговоров из-за проблем с горячей водой и отоплением в Актау

5 декабря 2022 года аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел совещание, на котором были обсуждены вопросы обеспечения Актау теплом и питьевой водой, сообщает Zakon.kz.

Аким поручил принять срочные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на "МАЭК-Казатомпром", где ранее снизили давление подачи питьевой воды из-за ремонта опреснительной установки.

"Глава региона объявил выговоры первому заместителю акима области Бекболу Орынбасарову, акиму Актау Ерболу Избергенову, руководителю управления энергетики и ЖКХ Бердибеку Картбаеву, генеральному директору ТОО "МАЭК" Талгату Есентугелову и его заместителю Мурату Игалиеву". Пресс-служба акима Мангистауской области

Глава региона подчеркнул, что "должен быть четкий анализ ситуации", поэтому поручил "ответственным лицам проводить ежесуточный контроль над работой предприятия "МАЭК".

"Население должно знать, в чем причина приостановки подачи горячей воды. Не нужно давать пустых обещаний, "сегодня дадим воду, завтра утром", лишь бы люди вопросов не задавали. Решать проблему необходимо комплексно, чтобы из-за резких движений мы не нашли большую проблему. Данная ситуация произошла из-за слабой координации в работе коммунальных предприятий и уполномоченных органов". Нурлан Ногаев





30 ноября 2022 года в Актау резко увеличился расход горячей воды. Кроме того, на ситуацию негативно повлияли морозы, в связи с этим произошло резкое снижение уровней в резервуарах. Причинами увеличения расхода горячей могут быть порывы на сетях, а также слив воды с обратной сети в тепловых узлах многоквартирных жилых домов в канализацию, для увеличения протока сетевой воды через отопительные приборы.

Руководство энергокомбината "МАЭК" приняло решение о снижении уровня воды в резервуарах, что послужило причиной ограничения подачи горячей воды в Актау.

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Для недопущения перебоев в теплоснабжении города принято решение на время ограничить подачу горячей питьевой воды. В данный момент для устранения ситуации мобилизованы все силы.