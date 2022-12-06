Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Zakon.kz.

На сайте Акорды сказано, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Также отмечено, что президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Кроме того, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

В конце октября стало известно, что товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос на 17,7% за год.

Читайте также

Токаев принял главу МИД Греции

Токаев переназначил акима Мангистауской области

Аким Улытауской области сохранил пост

Анастасия Московчук
Жапаров Садыр Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
овощ
В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
кролик, новый год, праздник
Какие блюда должны быть на новогоднем столе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления