Токаев поздравил Жапарова с днем рождения

6 декабря 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Zakon.kz.

Лидеры отметили традиционно высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 21-22 августа текущего года, сообщили в Акорде.

"В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского кыргызского народа. Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад президента Кыргызстана в расширение многопланового сотрудничества двух стран в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки", – говорится в сообщении.

Действующий президент Кыргызстана Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года. Сегодня ему исполнилось 57 лет.

В конце ноября Токаев поздравил Жапарова с успешным проведением выборов.