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Астанчанин украл гитару из бара

Астанчанин украл гитару из бара Фото: pxhere
В Астане 30-летний мужчина украл гитару из бара, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Астаны, подозреваемого задержали. 

"Мужчина ранним утром, находясь в кафе по улице Кенесары, воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, и похитил гитару у посетителя кафе. Причиненный ущерб составил 150 тыс. тенге". Пресс-служба ДП Астаны

По данному факту проводится досудебное расследование.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.


В конце ноября в Астане несовершеннолетние автоворы ограбили незапертую машину на сумму 800 тыс. тенге. 

 

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Анастасия Стативкина
Астана
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