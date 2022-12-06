Астанчанин украл гитару из бара

В Астане 30-летний мужчина украл гитару из бара, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Астаны, подозреваемого задержали.

"Мужчина ранним утром, находясь в кафе по улице Кенесары, воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, и похитил гитару у посетителя кафе. Причиненный ущерб составил 150 тыс. тенге". Пресс-служба ДП Астаны

По данному факту проводится досудебное расследование.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.





В конце ноября в Астане несовершеннолетние автоворы ограбили незапертую машину на сумму 800 тыс. тенге.