Вор в спорт-баре попал на видео в Астане

30-летний житель Астаны подозревается в краже чужого имущества из спорт-бара, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, ранним утром мужчина незаконно проник в помещение спорт-бара, подобрав ключ к входной двери. Воспользовавшись отсутствием охраны, он похитил рабочий мобильный телефон, находившийся в кассе заведения. Ущерб, причиненный владельцам, составил более 200 тыс. тенге.

"Сразу после совершения преступления злоумышленник продал похищенное устройство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был установлен и задержан", – говорится в сообщении.

Департамент полиции г. Астаны в очередной раз обращает внимание владельцев коммерческих объектов на необходимость соблюдения мер безопасности:

Установите датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом для своевременного реагирования на внештатные ситуации.

Помните: даже простые меры предосторожности помогают предотвратить преступления и сохранить ваше имущество.

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