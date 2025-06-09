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Происшествия

Вор в спорт-баре попал на видео в Астане

кража в спорт-баре, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 23:21 Фото: Zakon.kz
30-летний житель Астаны подозревается в краже чужого имущества из спорт-бара, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, ранним утром мужчина незаконно проник в помещение спорт-бара, подобрав ключ к входной двери. Воспользовавшись отсутствием охраны, он похитил рабочий мобильный телефон, находившийся в кассе заведения. Ущерб, причиненный владельцам, составил более 200 тыс. тенге.

"Сразу после совершения преступления злоумышленник продал похищенное устройство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был установлен и задержан", – говорится в сообщении.

Департамент полиции г. Астаны в очередной раз обращает внимание владельцев коммерческих объектов на необходимость соблюдения мер безопасности:

  • Установите датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом для своевременного реагирования на внештатные ситуации.
  • Помните: даже простые меры предосторожности помогают предотвратить преступления и сохранить ваше имущество.

Ранее сообщалось, что чаще всего теряют алматинцы в транспорте и как вернуть потерянную вещь.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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