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В Казахстане создадут фонд развития оборонно-промышленного комплекса

в Казахстане создадут фонд развития оборонно-промышленного комплекса Фото: Минобороны РК
МИИР РК подготовило проект постановления правительства "О создании акционерного общества "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса", сообщает Zakon.kz.
"Создать акционерное общество "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.

Основным предметом его деятельности определена финансовая поддержка отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса.

На формирование уставного капитала АО "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса" планируется выделить  153 млн 150 тыс. тенге.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" до 21 декабря.

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