Пропавшая в Алматы девочка нашлась в троллейбусе

Благодаря содействию волонтеров 9-летняя школьница Айша Тимур, пропавшая без вести утром 6 декабря, найдена живой и невредимой, сообщает Zakon.kz.

В полиции предполагают, что ребенок весь день катался в общественном транспорте.

"Девочку нашли в троллейбусе. Не исключено, что она целый день разъезжала в общественном транспорте. Другие обстоятельства мы обязательно установим. Самое главное – с ребенком все в порядке. Патрульными полицейскими она передана родителям. В свою очередь, полиция города Алматы выражает огромную благодарность неравнодушным гражданам за посильную помощь в поиске девочки", – рассказала начальник ювенальной полиции УМПС ДП города Алматы Жанна Шонжанова.





Ранее сообщалось, что девочка вышла из дома и не вернулась.