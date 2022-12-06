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Пропавшая в Алматы девочка нашлась в троллейбусе

авто Фото: Zakon.kz
Благодаря содействию волонтеров 9-летняя школьница Айша Тимур, пропавшая без вести утром 6 декабря, найдена живой и невредимой, сообщает Zakon.kz.

В полиции предполагают, что ребенок весь день катался в общественном транспорте. 

"Девочку нашли в троллейбусе. Не исключено, что она целый день разъезжала в общественном транспорте. Другие обстоятельства мы обязательно установим. Самое главное – с ребенком все в порядке. Патрульными полицейскими она передана родителям. В свою очередь, полиция города Алматы выражает огромную благодарность неравнодушным гражданам за посильную помощь в поиске девочки", – рассказала начальник ювенальной полиции УМПС ДП города Алматы Жанна Шонжанова.


Ранее сообщалось, что девочка вышла из дома и не вернулась.

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Елена Беляева
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