Найдена пропавшая школьница из Павлодара
Фото: Instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
13-летняя Дарья Шандру, пропавшая 8 декабря в Павлодаре, найдена живой и невредимой, сообщает Zakon.kz.
Об успешном завершении поисков сообщили волонтеры "VITA".
"Всем большое спасибо! Девочка найдена, жива. Берегите себя и своих близких", – написали волонтеры на своей странице в Instagram.
Поиски Даши продлились около двух суток. 8 декабря она в обед вышла из дома, расположенного по улице Павлова, в неизвестном направлении и не вернулась.
Также 8 декабря из Центра адаптации несовершеннолетних "Аяла" в Актобе сбежали трое воспитанниц. На следующий день, 9 декабря, полицейским удалось найти всех сбежавших подростков.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript