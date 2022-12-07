В Узбекистане заявили о необходимости плановых отключений

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов прокомментировал перебои в энергоснабжении в Узбекистане. По его словам, в текущих погодных условиях требуется введение плановых отключений, чтобы избежать более серьезных последствий, сообщает Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов прокомментировал перебои в энергоснабжении, сообщает Газета.uz.



"Наша задача – обеспечить дома людей газом, а также производить электроэнергию на тепловых электростанциях с использованием природного газа и поставлять электроэнергию. Да, есть возражения. Не до всех доходит электричество и газ, происходит очень много отключений. Мы это признаем, никто этого не отрицает". Журабек Мирзамахмудов

На днях хокимият Ташкента сообщил, что пытается распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, однако топлива не хватает. По этой причине было принято решение остановить работу газовых автозаправок для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.



Компания Veolia Energy Tashkent, управляющая системой теплоснабжения столицы Узбекистана, сообщила, что из-за наблюдаемой нехватки природного газа котельные в отдельных районах города не вырабатывают тепло нужной температуры. Это в свою очередь приводит к ухудшению качества отопления.

В ноябре в ряде регионов Узбекистана наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Это было вызвано снижением подачи газа на ТЭС (где вырабатывается около 90% всей электроэнергии в стране). Национальный диспетчерский центр попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.