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Врач рассказал, как провести следующий день после корпоратива

советы, вечеринка Фото: pexels
Наступила пора новогодних корпоративов. Врачи говорят о том, что этот период часто негативно сказывается на состоянии здоровья людей. Стоит соблюдать несколько правил, чтобы уберечь свой организм после праздничного корпоратива, сообщает Zakon.kz.

Врач Андрей Тяжельников поделился советами, как помочь своему организму восстановиться после праздников.

Начинать борьбу с последствиями новогоднего корпоратива эксперт предложил с легкого завтрака, который состоит из фруктов и овощей. В этот прием пищи можно добавить орехи, способные дать необходимую энергию. Из последующих приемов пищи специалист порекомендовал исключить тяжелые и жирные блюда.

Облегчить состояние после вечера с алкоголем могут помочь продукты, содержащие фруктозу. Она содержится, к примеру, в меде. При тошноте Тяжельников посоветовал выпить чай с добавлением имбиря. Также стоит больше времени проводить на свежем воздухе после бурного вечера. Нужно прогуляться, пишут "РИА Новости".  

Эксперты рассказали, какие блюда стоит приготовить для встречи 2023 года. Чтобы порадовать Черного Кролика, можно начать с сервировки стола. Подойдут оттенки зеленого и красного, а также синего, серебристого и белого. Оформление стола также может быть выполнено в черном и золотистом цветах.

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