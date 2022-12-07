Глава Мининформации пообещал разблокировать сайт ВОЗ в Казахстане

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали в кулуарах Мажилиса высказался о блокировке сайта Всемирной организации здравоохранения в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что этот вопрос находится под контролем министерства. По его словам, сайт постараются разблокировать.

"Нам от Талгарского суда пришло решение, и автоматически сайт заблокировали. Мы направили по этому поводу письмо в Талгарский суд, чтобы вновь рассмотреть вопрос по блокировке. Когда получим ответ от суда и прокуратуры, мы постараемся как можно скорее разблокировать сайт Всемирной организации здравоохранения". Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали



25 ноября ряд казахстанцев сообщили, что на территории страны не открывается сайт Всемирной организации здравоохранения. Оказалось, что его заблокировали.

После в Талгарском суде сообщили, что на нескольких интернет-ресурсах, а также на сайте ВОЗ в открытом доступе были размещены "сведения о методах, способах и рекомендациях суицида".