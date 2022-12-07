Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Глава Мининформации пообещал разблокировать сайт ВОЗ в Казахстане

Глава Мининформации пообещал разблокировать сайт ВОЗ в Казахстане Фото: unsplash
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали в кулуарах Мажилиса высказался о блокировке сайта Всемирной организации здравоохранения в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что этот вопрос находится под контролем министерства. По его словам, сайт постараются разблокировать.

"Нам от Талгарского суда пришло решение, и автоматически сайт заблокировали. Мы направили по этому поводу письмо в Талгарский суд, чтобы вновь рассмотреть вопрос по блокировке. Когда получим ответ от суда и прокуратуры, мы постараемся как можно скорее разблокировать сайт Всемирной организации здравоохранения".Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали

25 ноября ряд казахстанцев сообщили, что на территории страны не открывается сайт Всемирной организации здравоохранения. Оказалось, что его заблокировали.

После в Талгарском суде сообщили, что на нескольких интернет-ресурсах, а также на сайте ВОЗ в открытом доступе были размещены "сведения о методах, способах и рекомендациях суицида".

Читайте также

Минпросвещения: Шестилеток не могут отчислять из детского сада

Аймагамбетов о безопасности детей: Котельные расположены в 57 школах страны

Лаборатория сертификации продукции по международным стандартам в ВКО появится не скоро – эксперт

Тамила Языкова
ВОЗ Мажилис Парламента РК МИОР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
утверждены ставки по тенговым депозитам на декабрь и январь
В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам
До 35 градусов мороза ожидается в двух областях Казахстана
До 35 градусов мороза ожидается в двух областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления