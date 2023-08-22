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Дархан Кыдырали о блокировке сайта канала "Царьград": Не нужно политизировать этот вопрос

министр информации и общественного развития Фото: Facebook/darhan.hidirali
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали прокомментировал факт блокировки сайта российского телеканала "Царьград", сообщает Zakon.kz.

Министр заявил, что для Казахстана, как и для любого государства, очень важна информационная безопасность.

"Не нужно политизировать этот вопрос... Если информация, которая представляет угрозу для информационного пространства, противоречит нашей Конституции, и если информация нарушает правовые нормы нашего государства, закон о СМИ, данные материалы блокируются".Дархан Кыдырали

Он отметил, что с 2016 года было в Казахстана заблокировали более 40 иностранных сайтов. Сайт телеканала "Царьград" находится в их числе.

"Мы предупреждаем издания о необходимости соблюдать наши нормы, но если СМИ не выполняют наши требования, то они, безусловно, блокируются. И вне зависимости иностранное это СМИ или отечественное, мы всех призываем соблюдать и уважать законы".Дархан Кыдырали


Доступ к сайту российского телеканала "Царьград" ограничили в связи с нарушением требований казахстанского законодательства.

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