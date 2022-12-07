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Советы врача, как уберечься от травм зимой

опасность зимой, советы врача Фото: pexels
Вероятность получить травмы при падении на улице увеличивается каждую зиму. О том, какие повреждения типичны для этого времени года и как их избежать, журналисту Zakon.kz рассказал главный внештатный травматолог-ортопед УОЗ Алматы Канат Тезекбаев.

По мнению заведующего кафедрой травматологии и ортопедии КазНМУ им. Асфендиярова Каната Тезекбаева, в основном фиксируется увеличение числа специфических для зимнего времени года повреждений капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава, а также переломов в области лучезапястного сустава, вызванных при падении на вытянутую руку.

"С открытием сезона на горнолыжных базах и с появлением плотного слоя льда на поверхности земли и тротуаров ежегодно наблюдается небольшое увеличение спортивных и уличных травм. Кроме того, ушибов и переломов в результате ДТП, связанных с гололедом", – отмечает врач.

В этой связи медики и спасатели в зимнее время года неустанно обращаются к жителям города с предупреждением об опасности, чтобы граждане были предельно внимательны и смотрели себе под ноги:

  • старайтесь обходить опасные места, передвигайтесь небольшими скользящими шажками. Наступать следует на всю подошву, слегка расслабив ноги в коленях;
  • руки, по возможности, должны быть свободны: старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах, это увеличивает вероятность падения, при этом с вероятностью серьезной травматизации;
  • носите удобную обувь по сезону с нескользкой подошвой или попробуйте прикрепить к ней противоскользящий материал (наждачная бумага, абразивная нашивка, поролон), чтобы сделать ботинки или сапоги более устойчивыми на замерзшей дороге;
  • стремитесь передвигаться по тротуарам, обработанным городскими службами песком или другими средствами против скольжения. Если же не удалось удержать равновесие, постарайтесь не падать на колени или вытянутые руки – высока вероятность получить перелом или сильный ушиб;
  • будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь, тем более, не бегите;
  • старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Специалист советует пожилым людям использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Водителям авто стоит своевременно подготовиться к зиме, перейдя на зимнюю резину.

Любителям активного отдыха на горнолыжных склонах, а также катков с ледовым покрытием врач рекомендует неукоснительно соблюдать правила инструкторов и главное – соизмерять свои возможности при спусках с гор.

Если все-таки не удалось избежать неудачного падения, при получении травмы необходимо своевременно обратиться в медицинские учреждения.

В городе Алматы имеются травматологические пункты в пяти многопрофильных стационарах:

в городской клинической больнице №4 (ул. Папанина, 220), 

в городской клинической больнице №7 (ул. Аспандиярова, 78),

в городской больнице скорой неотложной помощи (улица Казыбек би, 96), 

в Центральной городской клинической больнице (ул. Жандосова, 6),

в ГКП на ПХВ "Центр детской неотложной медицинской помощи" (улица Манаса, 40).

В указанных учреждениях круглосуточно окажут помощь в рамках гарантированного объема медицинской помощи в штатном режиме.

Ранее редакция публиковала несколько советов о том, как не замерзнуть в холодное время года и какие правила нужно соблюдать, собираясь на улицу.

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