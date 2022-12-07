Смаилов назвал одну из приоритетных задач нового акима Павлодарской области

Премьер-министр Алихан Смаилов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Павлодарской области. Он зачитал депутатам письмо президента о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Асаина Байханова и Серика Батыргужинова, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте primeminister.kz, в ходе открытого голосования из 177 депутатов 135 отдали голос за Байханова, 42 депутата проголосовали за Батыргужинова.

Фото: primeminister.kz



На состоявшейся после этого встрече с активом области премьер-министр подчеркнул, что одной из приоритетных задач руководства акимата является модернизация инфраструктуры.

"Сейчас идет отопительный сезон. К сожалению, мы столкнулись с аварией на теплосетях в Экибастузе, которая привела к тому, что часть жителей осталась без тепла. Благодаря самоотверженной работе тепловиков удалось восстановить теплоснабжение. Сейчас проводится расследование причин аварии, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности. Акимат должен взять вопрос на особый контроль и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона". Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz



Вместе с тем, по словам премьер-министра, перед руководством региона стоят задачи по качественной реализации нацпроектов по модернизации сельского здравоохранения и "Комфортная школа", а также мер по развитию горнодобывающего сектора, металлургии, химической промышленности, строительной индустрии и других ключевых отраслей.

Кроме того, одной из важнейших проблем области является экологическая обстановка, сложившаяся в связи с работой промышленных предприятий. Из общего объема выбросов по республике порядка 30% приходится на Павлодарскую область.

В этой связи руководству области нужно сосредоточиться на работе по снижению негативного влияния вредных производственных выбросов на окружающую среду.

"Важно также, чтобы и промышленные предприятия проводили модернизацию производственного процесса, увеличивали инвестиции, оказывали социальную поддержку работникам". Алихан Смаилов

7 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима Павлодарской области. Им стал Асаин Байханов, который с июля 2021 года занимал должность акима Павлодара.

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