Как правильно выбрать красную икру

Красная икра – любимый для многих деликатес. В канун праздников ее можно купить практически везде и по разной стоимости. Здесь важно отличить качественную икру от подделки, сообщает Zakon.kz.

По словам технолога Александра Егорова, на прилавках магазинов и рынках посетители могут встретить икру в разных объемах, тарах и по любой цене.



"Я рекомендую обращать внимание на консистенцию продукта. Если банка прозрачная, то изучите маркировку, тару и состав продукта. На банке с икрой обязательно должны быть указаны следующие пункты: состав, название продукта, объем, который не может превышать 270 миллилитров, срок годности, условия хранения, дата производства, номер партии, название компании-производителя и место изготовления деликатеса", – сказал Александр Егоров.

Обычно икра хранится до 12 месяцев. По словам эксперта, если на банке написано, что это просто лососевая икра, без уточнений, значит, у вас в руках подделка, имитированная икра или некачественный продукт.

"По ГОСТу обязательно указывается следующее: икра лососевая зернистая, а также дается уточнение, какой именно вид – горбуша, нерка, кета и так далее", – сказал эксперт.

Сама тара с икрой не должна иметь трещин, ржавчины, нарушений герметичности, подтеков, деформаций, вздутий и сколов.



В стеклянной таре икра дороже, так как продукт не вступает со стеклом в химические реакции, дольше хранит свои качества. А покупатель сможет без труда оценить внешний вид икры, пишет "Вечерняя Москва".

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