Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Как правильно выбрать красную икру

бутерброд Фото: pixabay
Красная икра – любимый для многих деликатес. В канун праздников ее можно купить практически везде и по разной стоимости. Здесь важно отличить качественную икру от подделки, сообщает Zakon.kz.

По словам технолога Александра Егорова, на прилавках магазинов и рынках посетители могут встретить икру в разных объемах, тарах и по любой цене.

"Я рекомендую обращать внимание на консистенцию продукта. Если банка прозрачная, то изучите маркировку, тару и состав продукта. На банке с икрой обязательно должны быть указаны следующие пункты: состав, название продукта, объем, который не может превышать 270 миллилитров, срок годности, условия хранения, дата производства, номер партии, название компании-производителя и место изготовления деликатеса", – сказал Александр Егоров.

Обычно икра хранится до 12 месяцев. По словам эксперта, если на банке написано, что это просто лососевая икра, без уточнений, значит, у вас в руках подделка, имитированная икра или некачественный продукт.

"По ГОСТу обязательно указывается следующее: икра лососевая зернистая, а также дается уточнение, какой именно вид – горбуша, нерка, кета и так далее", – сказал эксперт.

Сама тара с икрой не должна иметь трещин, ржавчины, нарушений герметичности, подтеков, деформаций, вздутий и сколов.

В стеклянной таре икра дороже, так как продукт не вступает со стеклом в химические реакции, дольше хранит свои качества. А покупатель сможет без труда оценить внешний вид икры, пишет "Вечерняя Москва".

Астрологи составили шуточный гороскоп и соотнесли характеры всех представителей знаков зодиака с популярными блюдами к новогоднему столу. 


Читайте также

Топ-5 лайфхаков, как можно использовать фольгу в повседневной жизни

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления