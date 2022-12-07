Топ-5 лайфхаков, как можно использовать фольгу в повседневной жизни

В каждом доме есть рулон пищевой фольги. Она обычно используется для приготовления или хранения продуктов. Однако спектр ее применения в быту достаточно широкий, сообщает Zakon.kz.

Фольгой можно не только оборачивать остатки еды и запекать в ней продукты. Тонкий металлический лист поможет в выполнении другой бытовой работы.

Быстрая заточка ножниц с помощью фольги

Если вдруг затупились ножницы, нужно взять фольгу и сложить ее в несколько слоев. После этого попытайтесь разрезать алюминиевый «пласт». Пару минут таких манипуляций позволят сделать лезвия снова острыми.

Самодельная воронка из фольги

Фольга выручит, если нужно перелить жидкость из одной тары в другую, а под рукой нет воронки. Для этого кусок фольги нужно свернуть в конус и вставить в горлышко бутылки.

Губка для мытья посуды из фольги

Металлическая "бумага" может заменить и губку для мытья посуды. Достаточно скомкать кусок фольги в бесформенный комок и приступить к работе. Такая губка отлично справится с жиром и гарью. Более того, ею можно удалить даже ржавчину.

Герметичная упаковка пакетов

Мало кто знает, что с помощью фольги можно герметично запечатать полиэтиленовый пакет. Для этого потребуется положить на него кусок фольги и пройтись горячим утюгом.

Сохранение свежести фруктов

Сохранить бананы как можно дольше свежими тоже поможет фольга. Достаточно обмотать таким листом "хвостик" банановой связки. Дело в том, что в период созревания бананы вырабатывают этиленовый газ, а фольга препятствует его распространению на другие части плода, пишет "Пятый канал".

Рулон скотча тоже является незаменимой вещью. Он способен выручить даже в самых неожиданных ситуациях. Скотчу можно найти 10 нестандартных применений в хозяйстве.