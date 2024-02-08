Топ-5 продуктов, которые помогут бороться с воспалением
Фото: freepik
Российский врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала о неочевидных симптомах воспаления в организме, с которыми можно бороться с помощью обычных полезных продуктов, если выстраивать свой рацион грамотно, сообщает Zakon.kz.
Как сообщила в своем Telegram-канале доктор Янг, неочевидными симптомами воспаления в организме являются: постоянная усталость, потеря концентрации внимания, проблемы со сном, с кожей и с весом.
В связи с этим Янг перечислила пять самых эффективных продуктов для борьбы с воспалением. Это брюссельская капуста, гранат, скумбрия, чеснок и руккола.
Брюссельская капуста
- Содержит большое количество антиоксидантов, включая витамин С и бета-каротин.
- Богата сульфорафаном, необходимым для помощи процессам детоксикации.
- Все виды капусты содержат серосодержащие метаболиты, которые при расщеплении микробами способствуют снижению хронического воспаления и риска онкопатологий.
Гранат
- Содержит эллаговую кислоту, которая помогает омолаживать организм, замедляя реакции окисления и препятствуя накоплению свободных радикалов. Снижает уровень воспалительных цитокинов – сигнальных молекул, генерирующих факторы воспаления.
- Защищает клетки от влияния канцерогенов.
- Улучшает кровоток, повышает иммунитет.
Скумбрия
- Чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот и витамина Д, которые повышают устойчивость организма к инфекциям. Полезные жиры помогают бороться с лишним весом. Он также может стать причиной воспаления.
- Повышает количество полезного холестерина.
- Улучшает эластичность сосудов, текучесть крови, нормализует артериальное давление.
Чеснок
- Способствует снижению уровня плохого холестерина. Помогает снизить кровяное давление. Способствует разжижению крови.
- Серосодержащие продукты, к которым относится чеснок, активируют физиологический детокс, что помогает поддерживать кишечник и укреплять иммунитет для борьбы с вирусами.
Руккола
- Обладает очищающими свойствами, помогает нейтрализовать токсичные тяжелые металлы, пестициды, гербициды и предотвратить заболевания печени.
- Большое количество холина в рукколе особенно важно во время развития плода, а также для обмена веществ и синтеза ДНК.
- Богата фитонутриентами, которые помогают печени метаболизировать холестерин и жир, балансировать гормоны.
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