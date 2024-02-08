Топ-5 продуктов, которые помогут бороться с воспалением

Российский врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала о неочевидных симптомах воспаления в организме, с которыми можно бороться с помощью обычных полезных продуктов, если выстраивать свой рацион грамотно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила в своем Telegram-канале доктор Янг, неочевидными симптомами воспаления в организме являются: постоянная усталость, потеря концентрации внимания, проблемы со сном, с кожей и с весом.

В связи с этим Янг перечислила пять самых эффективных продуктов для борьбы с воспалением. Это брюссельская капуста, гранат, скумбрия, чеснок и руккола.

Брюссельская капуста

Содержит большое количество антиоксидантов, включая витамин С и бета-каротин.

Богата сульфорафаном, необходимым для помощи процессам детоксикации.

Все виды капусты содержат серосодержащие метаболиты, которые при расщеплении микробами способствуют снижению хронического воспаления и риска онкопатологий.

Гранат

Содержит эллаговую кислоту, которая помогает омолаживать организм, замедляя реакции окисления и препятствуя накоплению свободных радикалов. Снижает уровень воспалительных цитокинов – сигнальных молекул, генерирующих факторы воспаления.

Защищает клетки от влияния канцерогенов.

Улучшает кровоток, повышает иммунитет.

Скумбрия

Чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот и витамина Д, которые повышают устойчивость организма к инфекциям. Полезные жиры помогают бороться с лишним весом. Он также может стать причиной воспаления.

Повышает количество полезного холестерина.

Улучшает эластичность сосудов, текучесть крови, нормализует артериальное давление.

Чеснок

Способствует снижению уровня плохого холестерина. Помогает снизить кровяное давление. Способствует разжижению крови.

Серосодержащие продукты, к которым относится чеснок, активируют физиологический детокс, что помогает поддерживать кишечник и укреплять иммунитет для борьбы с вирусами.

Руккола

Обладает очищающими свойствами, помогает нейтрализовать токсичные тяжелые металлы, пестициды, гербициды и предотвратить заболевания печени.

Большое количество холина в рукколе особенно важно во время развития плода, а также для обмена веществ и синтеза ДНК.

Богата фитонутриентами, которые помогают печени метаболизировать холестерин и жир, балансировать гормоны.

Ранее врачи дали 5 советов, как постепенно подготовить организм к весне.