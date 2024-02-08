Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Топ-5 продуктов, которые помогут бороться с воспалением

Топ-5 продуктов, которые помогут бороться с воспалением Фото: freepik
Российский врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала о неочевидных симптомах воспаления в организме, с которыми можно бороться с помощью обычных полезных продуктов, если выстраивать свой рацион грамотно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила в своем Telegram-канале доктор Янг, неочевидными симптомами воспаления в организме являются: постоянная усталость, потеря концентрации внимания, проблемы со сном, с кожей и с весом.

В связи с этим Янг перечислила пять самых эффективных продуктов для борьбы с воспалением. Это брюссельская капуста, гранат, скумбрия, чеснок и руккола. 

Брюссельская капуста

  • Содержит большое количество антиоксидантов, включая витамин С и бета-каротин.
  • Богата сульфорафаном, необходимым для помощи процессам детоксикации.
  • Все виды капусты содержат серосодержащие метаболиты, которые при расщеплении микробами способствуют снижению хронического воспаления и риска онкопатологий.

Гранат

  • Содержит эллаговую кислоту, которая помогает омолаживать организм, замедляя реакции окисления и препятствуя накоплению свободных радикалов. Снижает уровень воспалительных цитокинов – сигнальных молекул, генерирующих факторы воспаления.
  • Защищает клетки от влияния канцерогенов.
  • Улучшает кровоток, повышает иммунитет.

Скумбрия

  • Чемпион по содержанию омега-3 жирных кислот и витамина Д, которые повышают устойчивость организма к инфекциям. Полезные жиры помогают бороться с лишним весом. Он также может стать причиной воспаления.
  • Повышает количество полезного холестерина.
  • Улучшает эластичность сосудов, текучесть крови, нормализует артериальное давление.

Чеснок

  • Способствует снижению уровня плохого холестерина. Помогает снизить кровяное давление. Способствует разжижению крови.
  • Серосодержащие продукты, к которым относится чеснок, активируют физиологический детокс, что помогает поддерживать кишечник и укреплять иммунитет для борьбы с вирусами.

Руккола

  • Обладает очищающими свойствами, помогает нейтрализовать токсичные тяжелые металлы, пестициды, гербициды и предотвратить заболевания печени.
  • Большое количество холина в рукколе особенно важно во время развития плода, а также для обмена веществ и синтеза ДНК.
  • Богата фитонутриентами, которые помогают печени метаболизировать холестерин и жир, балансировать гормоны.

Ранее врачи дали 5 советов, как постепенно подготовить организм к весне.

Читайте также

В какое время лучше и дешевле всего покупать недвижимость
В какое время лучше и дешевле всего покупать недвижимость
Ученые рассказали, во сколько нужно завтракать
Ученые рассказали, во сколько нужно завтракать
исследование
В какое время суток лучше принимать важные решения
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Алматинские горы
Как просыпается вулкан: рассвет в горах Алматы поразил казахстанцев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: