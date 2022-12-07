Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Задержанный повесился в ИВС в Талгаре

Задержанный повесился в ИВС в Талгаре Фото: flickr
В Алматинской области в изоляторе временного содержания Управления полиции Талгарского района повесился задержанный. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в областном департаменте полиции.

В ведомстве сообщили, что 3 декабря 2022 года сотрудниками полиции УП Талгарского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 ч. 3-1 УК РК ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица), задержан ранее судимый 19-летний подозреваемый, который в порядке ст. 128 УПК РК был водворен в ИВС районного УП.

"5 декабря около 13:55 подозреваемый, находясь в камере ИВС, покончил жизнь самоубийством через повешение".Пресс-служба ДП Алматинской области

Факт смерти зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по ст. 105 ч. 1 УК РК.

"В настоящее время назначены все необходимые экспертные исследования и проводятся следственные мероприятия".Пресс-служба ДП Алматинской области

Иная информация, как отметили в ведомстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

5 ноября 2022 года в Туркестанской области подросток совершил суицид, повесившись на веревке в сарае во дворе своего дома.

Читайте также

Полиция задержала казахстанца, опубликовавшего фото с убитым медведем

Патрульные полицейские рассказали, как нашли 9-летнюю Айшу Тимур

Несуществующий сахар продавал алматинец в Таразе

Динара Халдарова
Алматинская область Талгар Талгарский район
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления