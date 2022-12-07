Задержанный повесился в ИВС в Талгаре

В Алматинской области в изоляторе временного содержания Управления полиции Талгарского района повесился задержанный. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в областном департаменте полиции.

В ведомстве сообщили, что 3 декабря 2022 года сотрудниками полиции УП Талгарского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 121 ч. 3-1 УК РК ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица), задержан ранее судимый 19-летний подозреваемый, который в порядке ст. 128 УПК РК был водворен в ИВС районного УП.

"5 декабря около 13:55 подозреваемый, находясь в камере ИВС, покончил жизнь самоубийством через повешение". Пресс-служба ДП Алматинской области

Факт смерти зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по ст. 105 ч. 1 УК РК.

"В настоящее время назначены все необходимые экспертные исследования и проводятся следственные мероприятия". Пресс-служба ДП Алматинской области

Иная информация, как отметили в ведомстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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