Избиение врачей в Талгаре: подозреваемых водворили в изолятор
По возбужденному уголовному делу проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок.
"Согласно ч. 2 ст. 106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой".Департамент полиции Алматинской области
Уголовное дело находится на контроле руководства ДП области.
19 сентября 2023 года в Алматинской области произошло нападение на медиков: в Талгарской центральной районной больнице сыновья умершего пациента жестоко избили врача-реаниматолога и медбрата, которые получили серьезные увечья. Их состояние оценивается как тяжелое. После нападения сыновья похитили тело отца, но полицейские помогли вернуть его.
Жестокое избиение врача-реаниматолога и медбрата Талгарской ЦРБ в Министерстве здравоохранения РК назвали вопиющим инцидентом, а также заявили, что виновные должны быть наказаны.
20 сентября полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении врача и медбрата в Талгарской центральной районной больнице.