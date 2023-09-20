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Избиение врачей в Талгаре: подозреваемых водворили в изолятор

избившие врачей подозреваемые в ИВС Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Полиция Алматинской области ранее задержала двоих подозреваемых в избиении медработников в Талгаре. Их водворили в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

По возбужденному уголовному делу проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок.

"Согласно ч. 2 ст. 106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой".Департамент полиции Алматинской области

Уголовное дело находится на контроле руководства ДП области.

19 сентября 2023 года в Алматинской области произошло нападение на медиков: в Талгарской центральной районной больнице сыновья умершего пациента жестоко избили врача-реаниматолога и медбрата, которые получили серьезные увечья. Их состояние оценивается как тяжелое. После нападения сыновья похитили тело отца, но полицейские помогли вернуть его.

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