Избиение врачей в Талгаре: подозреваемых водворили в изолятор

Полиция Алматинской области ранее задержала двоих подозреваемых в избиении медработников в Талгаре. Их водворили в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

По возбужденному уголовному делу проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок.



"Согласно ч. 2 ст. 106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой". Департамент полиции Алматинской области

Уголовное дело находится на контроле руководства ДП области.

19 сентября 2023 года в Алматинской области произошло нападение на медиков: в Талгарской центральной районной больнице сыновья умершего пациента жестоко избили врача-реаниматолога и медбрата, которые получили серьезные увечья. Их состояние оценивается как тяжелое. После нападения сыновья похитили тело отца, но полицейские помогли вернуть его.

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Жестокое избиение врача-реаниматолога и медбрата Талгарской ЦРБ в Министерстве здравоохранения РК назвали вопиющим инцидентом, а также заявили, что виновные должны быть наказаны.

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20 сентября полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении врача и медбрата в Талгарской центральной районной больнице.