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В столице школьников первой смены переводят на дистанционку

В столице школьников первой смены переводят на дистанционку Фото: Pixabay.com
8 декабря в Астане отменили очные уроки для школьников 0-9 классов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы акимата города Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий 8 декабря 2022 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения".Акимат города Астаны

Отметим, что 7 декабря в Астане отменили очные уроки для всех школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей из-за морозов.

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