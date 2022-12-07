В столице школьников первой смены переводят на дистанционку

8 декабря в Астане отменили очные уроки для школьников 0-9 классов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы акимата города Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий 8 декабря 2022 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения". Акимат города Астаны

Отметим, что 7 декабря в Астане отменили очные уроки для всех школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей из-за морозов.