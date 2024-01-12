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Школьников Астаны снова перевели на дистанционку

Школьников Астаны снова перевели на дистанционку Фото: freepik
Из-за ухудшения погодных условий в Астане учеников 0-9 классов первой смены 12 января 2024 года отправили на дистанционку, сообщает Zakon.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 12 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в столичном Управлении образования.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице 12 января.  

"Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, 9-14 метров в секунду", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Отмечается, что температура воздуха ночью -27-29°С, днем -11-13°С.

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