Школьников Астаны снова перевели на дистанционку
Фото: freepik
Из-за ухудшения погодных условий в Астане учеников 0-9 классов первой смены 12 января 2024 года отправили на дистанционку, сообщает Zakon.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 12 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в столичном Управлении образования.
Ранее синоптики рассказали о погоде в столице 12 января.
"Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, 9-14 метров в секунду", – рассказали в РГП "Казгидромет".
Отмечается, что температура воздуха ночью -27-29°С, днем -11-13°С.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript