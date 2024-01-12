Школьников Астаны снова перевели на дистанционку

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Из-за ухудшения погодных условий в Астане учеников 0-9 классов первой смены 12 января 2024 года отправили на дистанционку, сообщает Zakon.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 12 января 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в столичном Управлении образования. Ранее синоптики рассказали о погоде в столице 12 января. "Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, 9-14 метров в секунду", – рассказали в РГП "Казгидромет". Отмечается, что температура воздуха ночью -27-29°С, днем -11-13°С. Читайте также Как Казахстан защищает права человека Сотрудники Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали у жителей деньги Выросли выплаты пенсионерам из ЕНПФ

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