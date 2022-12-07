Эксперты нацкомиссии предлагают усилить профилактику безнадзорности среди детей и подростков

Сегодня на заседании национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК рассмотрены вопросы профилактики детской беспризорности и безнадзорности, сообщает Zakon.kz.

Экспертная группа нацкомиссии подробно изучила состояние этих вопросов с выездом в регионы.

В работе заседания приняли участие представители экспертного и научного сообщества, руководители уполномоченных органов, заместители акимов регионов, представители центральных государственных органов, уполномоченные по правам ребенка в регионах.

Выступая перед участниками заседания, председатель Национальной комиссии, заместитель руководителя Администрации президента РК Аида Балаева отметила, что создание благоприятных условий для детей, недопущение негативного воздействия на них факторов, подвергающих их риску беспризорности и безнадзорности, являются важнейшим направлением социальной политики нашего государства. С этой целью реализуется комплекс социальных и профилактических мер.

"Вопрос профилактики детской беспризорности и безнадзорности сохраняет высокую актуальность. Это требует поиска новых подходов к формированию комплекса превенции безнадзорности и беспризорности детей. Необходимо совершенствовать систему предупреждения рисков безнадзорности несовершеннолетних, минимизируя контакт с законом. Требуется разработка Концепции "Об основах государственной поддержки семьи в Казахстане". В ней должны быть закреплены основные направления государственной политики в сфере охраны и защиты семьи. Существует проблема в организации дополнительного образования и досуговых мероприятий. Необходимы специальные восстановительные cоциальные программы для детей, которые совершили преступления. Это позволит работать с личностью ребенка и не допустить его дальнейшей криминализации". Председатель нацкомиссии, замруководителя Администрации президента РК Аида Балаева

О текущей ситуации в сфере профилактики детской безнадзорности и беспризорности и мерах совершенствования системы работы в данной сфере выступил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.





Фото: Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политике



Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха отметил, что отсутствие со стороны родителей должного контроля за поведением детей приводит к совершению ими правонарушений и преступлений. С начала текущего года к административной ответственности привлечено более 73 тыс. родителей. За допущение нахождения несовершеннолетних в заведениях в ночное время привлечены к административной ответственности порядка 1,5 тыс. владельцев развлекательных заведений.

Современная практика профилактической работы строится на принципах охранно-защитной концепции и включает широкую сеть разных ведомственных учреждений, оказывающих социально-правовую, психолого-медико-педагогическую помощь детям и семьям "группы риска".





Фото: Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политике



Более детально о необходимости внедрения института интегрированных социальных услуг для оперативного принятия мер и решения проблем беспризорности/безнадзорности детей рассказала национальный эксперт по социальным вопросам Программы развития ООН Светлана Жакупова.

"На одной цифровой платформе будут работать эксперты различных сфер (образование, здравоохранение, социальная защита, правоохранительные органы – каждый в пределах своих компетенций). Это позволит оперативно и эффективно оказать необходимые госуслуги нуждающимся семьям. Каждое оставленное без внимания дело будет мониторить Агентство по делам государственной службы. Данное решение позволит сократить сроки оказания мер поддержки таким семьям и, соответственно, административные расходы госорганов", – отметила спикер.

Эксперты Нацкомиссии по вопросам семейного развития и детской безопасности остановились на ряде проблемных вопросов: усиление родительской ответственности, повышение роли ювенальной полиции, о новых подходах к организации комплексных профилактических мер.

Председатель нацкомиссии Аида Балаева поручила местным исполнительным органам в кратчайшие сроки выявить безнадзорных детей, составить дифференцированный комплексный план (по каждому ребенку в отдельности) с учетом региональных особенностей. Вся эта работа должна идти по двум направлениям: по детям, состоящим на учете; и профилактическая работа с детьми из группы риска.





Фото: Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политике



Министерству просвещения поручено разработать и ввести единые стандарты профилактической деятельности и контроля в школах. При этом было подчеркнуто, что нужна активная последовательная работа всех уполномоченных органов в этом направлении.

Министерству информации и общественного развития предстоит разработать профилактические меры с широким привлечением гражданского сектора в работу по поддержке социально уязвимых семей, а также организации досуга несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учете.

Особо отмечена важность повышения роли ювенальной полиции в превенции детской безнадзорности и беспризорности. Необходимо возобновить проведение ежеквартальных широкомасштабных рейдов в целях выявления безнадзорных детей с привлечением заинтересованных структур и местных исполнительных органов.

Национальная комиссия продолжит подробный мониторинг в сфере профилактики детской безнадзорности и беспризорности на региональном уровне.