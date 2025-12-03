#Казахстан в сравнении
Общество

Кибернасилие набирает обороты: эксперт требует усилить защиту в цифровой среде

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 17:36 Фото: pexels
Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Айман Умарова в СЦК 3 декабря 2025 года рассказала, кто чаще всего становится жертвой кибернасилия, передает корреспондент Zakon.kz.

Айман Умарова сообщила, что сегодня одной из самых коварных и растущих угроз является кибернасилие.

"Насилие может происходить не только на улицах или в семьях, но и в цифровом мире. Кибернасилие – это оскорбление, травля, угрозы, унижение, давление, сталкинг. Все это происходит, разумеется, в онлайн-режиме. Оно разрушает жизни так же, как и физическое насилие. К сожалению, в настоящее время участились случаи в отношении журналистов, юристов и даже политиков", – добавила она.

Умарова указала на необходимость обеспечения безопасности в интернет-пространстве.

Ранее и.о. председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев заявил о снижении в семейно-бытовой сфере числа опасных преступлений.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
