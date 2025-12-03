Кибернасилие набирает обороты: эксперт требует усилить защиту в цифровой среде

Заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Айман Умарова в СЦК 3 декабря 2025 года рассказала, кто чаще всего становится жертвой кибернасилия, передает корреспондент Zakon.kz.

Айман Умарова сообщила, что сегодня одной из самых коварных и растущих угроз является кибернасилие. "Насилие может происходить не только на улицах или в семьях, но и в цифровом мире. Кибернасилие – это оскорбление, травля, угрозы, унижение, давление, сталкинг. Все это происходит, разумеется, в онлайн-режиме. Оно разрушает жизни так же, как и физическое насилие. К сожалению, в настоящее время участились случаи в отношении журналистов, юристов и даже политиков", – добавила она. Умарова указала на необходимость обеспечения безопасности в интернет-пространстве. Ранее и.о. председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев заявил о снижении в семейно-бытовой сфере числа опасных преступлений.

