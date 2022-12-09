Как спасти продукты с истекающим сроком годности

Продукты с резким неприятным запахом, плесенью и белым налетом лучше сразу отправлять в мусорку. Однако если еда только начала терять товарный вид, то можно спасти ситуацию и применить некоторые хитрости, чтобы ее сохранить, сообщает Zakon.kz.

Фрукты и овощи

Если яблоки, огурцы, помидоры или морковь сморщились, то погрузите их на несколько часов в холодную подсоленную воду. Соль в растворе не повлияет на вкус фруктов и овощей.

Если подсохли цитрусовые, то их можно нарезать на дольки и отправить в морозилку. Эти кусочки стоит добавить в чай и коктейли. Они придадут дополнительный вкус и охладят напиток. Так можно поступить и с виноградом.

Увядающие морковь, редис и сельдерей станут хрустящими, если на час оставить их в миске с холодной водой и ломтиками сырого картофеля.

Зелень

Укроп, петрушку и кинзу можно освежить. Для этого нужно положить зелень в чашу с холодной водой и лимонным соком, оставить на час в холодильнике. На стакан воды нужно взять 1 чайную ложку сока.

Продлить жизнь залежавшегося листового салата поможет теплая вода. Проведя некоторое время в жидкости, листья напитаются и вернут былую упругость.

Из пряных трав легко сделать вкусную заправку для салата. Удалите у зелени стебли, а листья залейте столовым уксусом в концентрации от 6 до 9% и поставьте в темное прохладное место. Через две недели заправка будет готова.

Сыр

Чтобы высохший кусок сыра снова стал мягким, можно на час‑полтора замочить его в теплом молоке. Затвердевший сыр натрите на терке и соберите в пакет. Им можно будет посыпать макароны или добавлять в суп для густоты. А если смешать его в блендере с небольшим количеством молока, получится отличный соус для пасты и ризотто.

Хлеб и выпечка

Черствый хлеб вновь станет мягким, если обернуть его в бумажную салфетку, которая соберет лишний конденсат. Хлеб можно отправить на пару минут в микроволновку. Такого же результата можно добиться, если поставить дуршлаг на кастрюлю с кипящей водой, положить в него булку и накрыть крышкой. Процесс займет 5 минут, но следите, чтобы вода не попадала на хлеб, иначе он размякнет.

Засохший хлеб можно измельчить в блендере и использовать как панировку. Или нарезать на кубики и в течение пары минут обжарить на разогретой сухой сковороде, постоянно помешивая, – такие сухарики пригодятся для приготовления салатов.

Если продукты еще в порядке, но вы понимаете, что попросту не успеете съесть все до окончания срока годности, положите их в морозилку. Таким образом можно сохранить овощи, фрукты, зелень, хлеб, мясные и рыбные изделия, включая красную икру и многое другое, пишет "Лайфхакер".

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