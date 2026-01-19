#Казахстан в сравнении
Мир

Популярный российский продукт массово выкидывают из магазинов в Китае

закуска из селедки, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 16:44 Фото: shutterstock
В Китае покупатели продуктов в магазинах товаров из России потеряли интерес к популярной у самих россиян закуске, из-за чего ее отправляют на мусорки, сообщает Zakon.kz.

Обозреватель aif.ru недавно посетил магазин российских продуктов в городе Шеньчжэнь (на юге Китая) и узнал, что местные жители неожиданно перестали обращать внимание на закуску, без которой в РФ редко обходится какое-либо застолье. В последние месяцы все четыре магазина русской еды в Шеньчжэне перестали закупать в РФ селедку стандартного пряного посола. В итоге она залеживается на прилавках, портится и от нее избавляются.

Продавцы рассказали, что китайцы этот российский продукт "не поняли и не приняли". Плохое отношение у них и к слабосолёной семге. Прекратят и поставки паштета – его тоже берут.

В числе российских продуктов, обожаемых китайским покупателем, отмечены кислая капуста, маринованные огурцы, печенье и черный хлеб.

Между тем, китайские ученые разработали новый вид карпа, в котором практически отсутствуют тонкие межмышечные кости, чтобы его было удобно есть.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
