Купить порог? Реально ли приобрести квартиру в казахстанских мегаполисах за 15 млн тенге

Цены на жилье неуклонно растут, и накопить на драгоценные "квадраты", особенно в крупных городах, очевидно непросто. Zakon.kz задался вопросом, можно ли обзавестись собственным "углом" на сильно ограниченный бюджет и насколько дешевый вариант окажется "сердитым".

В ходе подготовки материала мы не раз столкнулись с пессимистичными мнениями касательно возможности покупки квартиры в Астане, Алматы и Шымкенте за обозначенную сумму. Некоторые предполагали, что за эти деньги можно разжиться только порогом. Ну или, в лучшем случае, спать в новообретенном гнездышке стоя.

Однако реальность, на удивление, оказалась вовсе не настолько печальной.

По словам международного эксперта рынка инвестиций и недвижимости Льва Тетина, уложиться в заветное "до 15-ти" все-таки можно. Но, разумеется, с условностями.

"В Астане квартир с такой стоимостью будет порядка 3,5 тыс. Из них всего 6% – не более 200 квартир – в новостройках, а все остальные – это уже вторичка. В новостройке за 15 млн тенге вы купите только черновую отделку, причем площадь этой квартиры будет от 20 до 40 кв. м. Конечно, класс жилья – "эконом". На вторичном рынке может повезти отыскать "комфорт" с той же площадью. Там, скорее всего, будет ремонт и, возможно, даже кое-какая мебель. Однако не стоит забывать, что речь о домах, эксплуатируемых 20 и более лет".

В Алматы, продолжает Тетин, квартир, попадающих в наш скромный ценовой диапазон, еще меньше – около 1200. Причем лишь 3% из них расположены в новостройках.

"В новостройках – только черновой "эконом" площадью от 20 до 40 кв. м. На вторичке, что интересно, есть даже квартиры от 10 кв. м в старых домах, которые построены 30-40 лет назад. Диапазон площадей во вторичке в Алматы – от 10 до 40 кв. м. Возможно, она будет уже с ремонтом. Несвежим, но, тем не менее, – заезжай и живи". Лев Тетин

Обе столицы могут порадовать бюджетными вариантами лишь тех, кто готов жить далеко от центра города.

Шымкент неожиданно "затянул пояса" еще туже, чем два предыдущих мегаполиса. Здесь не более 700 предложений, укладывающихся в рамки 15 млн тенге. В новеньких домах – менее 1%, то есть товар, без преувеличения, штучный.

"Опять же, квартиры будут эконом-класса, площадью 30-40 квадратов. На вторичке отыщется и "комфорт", здесь площадь может быть даже побольше – до 60 квадратов".

Спикер резюмировал: в следующем году установленный редакцией бюджет станет недостаточным для приобретения жилища. Дело в том, что в последние два года стоимость квадратного метра активно увеличивалась. Так, в 2021 году прирост составил 25%, в текущем – 18-19%. Динамика роста, вероятнее всего, продолжится и в 2023-м: по прогнозам она увеличится на 12-14%.

Обратная сторона доступных цен

Специалист по недвижимости Александр Бикетов предупредил алматинцев о высоких шансах, прельстившись дешевизной, получить старого и больного "кота в мешке". Самое слабое место – коммуникации. В домах "с пробегом" они попросту изношены и требуют замены, в новых есть проблемы с подключением.

Самое распространенные затруднения со вторичным жильем:

Неузаконенные перепланировки в виде пристроек, сноса несущих стен или переносов "мокрых точек" – санузлов и кухонь. Отсутствие или несогласие с продажей одного и собственников – зачастую это бывает при договорах приватизации, наследства или между супругами. Ограничения на продажу в виде арестов из-за непогашения кредитов, несвоевременной оплаты налогов или судебных разбирательств.

"Мы рекомендуем нашим клиентам при выборе квартир для покупки в низком ценовом сегменте тщательно проверять правоустанавливающие документы и выяснить причины продажи у предыдущих собственников, чтобы не приобрести недвижимость с проблемами". Александр Бикетов

Рискнем предположить, что его совет пригодится не только жителям Алматы.