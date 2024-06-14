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Как получить квартиру бесплатно в условиях роста цен

Как получить квартиру бесплатно в условиях роста цен, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 17:49 Фото: пресс-служба Parimatch
Алматы остается одним из самых крупных городов Казахстана и входит в топ-5 дорогих городов по стоимости на жилье в СНГ. Цены на недвижимость устойчиво растут, особенно в центре города. Стоимость за новое жилье в черновой отделке может начинаться от 500 000 тенге за квадратный метр.

Давайте разберемся в причинах, почему так происходит:

  1. Больше предложений по новостройкам: в периферийных районах активно развиваются новые жилые комплексы, предлагающие современные условия проживания и широкий выбор планировок.
  2. Высокий спрос на жилье: внутренняя миграция и приток иностранных специалистов способствуют увеличению спроса на жилье.
  3. Экономические факторы: рост доходов населения и доступность ипотечного кредитования также стимулируют спрос.

Помимо покупки жилья, цены на аренду тоже оставляют желать лучшего.

Так, стоимость за однокомнатную квартиру в центре города с хорошим ремонтом начинается от 250 000 тенге в месяц.

К примеру, самые дорогие предложения на рынке выглядят следующим образом:

  • Покупка: элитные квартиры в центре могут доходить до 1 600 000 тенге за квадратный метр.
  • Аренда: двухкомнатная квартира в центре может обойтись в 2 000 000 тенге в месяц и даже выше.

Какие прогнозы?

Стабилизация цен: в ближайшие годы цены на недвижимость могут стабилизироваться из-за насыщения рынка и экономических колебаний.

Развитие инфраструктуры: новые дороги, школы и медицинские учреждения повысят привлекательность отдаленных районов, что может снизить давление на центральные районы.

Устойчивый спрос на аренду: высокий спрос на аренду сохранится благодаря росту числа студентов и приезжих специалистов.

Рынок недвижимости в Алматы продолжает развиваться, предлагая множество возможностей для инвесторов и покупателей. Важно следить за рыночными тенденциями, изучать ипотечные программы и адаптировать стратегии в соответствии с изменяющейся ситуацией.

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