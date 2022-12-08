Топ-5 ошибок, которые совершают казахстанцы, пытающиеся наказать шефа-хама

Довольно часто люди жалуются на своих несдержанных руководителей и совершают ошибки, пытаясь их наказать самостоятельно. Редакция Zakon.kz собрала Топ-5 ошибок, которые допускают казахстанцы в поисках правды, и выяснила у юриста, как действовать, если вы стали "жертвой" руководителя.

Оскорбления со стороны руководителей в Казахстане в последнее время стало довольно частым явлением. Обычно работники предпочитают терпеть и скрывать факты хамства со стороны своего руководства, поскольку не знают, что с этим делать. Но бывает и так, что чаша терпения переполняется, и тогда в ход идут скрытые записи, которые затем появляются в социальных сетях.



Только в ноябре текущего года произошло два случая, когда работодатели оскорбляли своих подчиненных, и это привело к неприятным последствиям. Первый – в Таразе, где иностранный управляющий обидел рабочих. После этих слов они вышли на протест, а их обидчика уволили. Второй – в Западно-Казахстанской области, где аким района больше часа нецензурно выражался, распекая своих подчиненных. Кто-то из замов чиновника записал его слова на диктофон и сейчас в отношении акима проводится служебное расследование.

Понять людей, решившихся вынести на всеобщее обозрение происходящее, можно. Ведь одно дело, когда оскорбления допускает человек, находящийся на госслужбе, и его можно привлечь к ответственности, обратившись к вышестоящему начальству или воспользовавшись телефоном доверия. И совсем другое – если компания частная и любое противостояние руководству грозит увольнением без суда и следствия. Но при этом не все знают, что вбросы конфликтных ситуаций в социальные сети идут вразрез с нормами действующего законодательства.

Однако прежде давайте разберемся – что именно считается оскорблением.

"Оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица, которое выражается в неприличной форме, это ст. 130 Уголовного кодекса РК, и в этой статье предусматривается, что может ждать того, кто оскорбил другого человека. В первую очередь данный человек наказывается штрафом в размере до 100 МРП, то есть это примерно 318 тыс. тенге. Также по этой статье предусматриваются исправительные и общественные работы", – говорит адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Малик Жакупов.

Ошибка №1

Порой, не зная, как поступить и приструнить своего шефа, люди предпочитают молчать и терпеть. В результате – плохое настроение, нервозность, вы плохо работаете, чем еще больше вызываете раздражение руководителя.

По словам адвоката Малика Жакупова, если вы попали в ситуацию, в которой вас оскорбил руководитель частной компании, то нужно сначала обратиться к обидчику и объяснить ему, что он не последняя инстанция. Вы имеете полное право обратиться к вышестоящему руководству – к руководству филиала компании или в головной офис, если он не прекратит свои оскорбления.

Кроме этого, во многих крупных частных компаниях есть телефоны доверия, где можно анонимно оставить сообщение о ненадлежащем поведении босса. Во многих компаниях обращение по телефону доверия может провести к началу внутреннего расследования.

Если вы работаете на госслужбе и стали жертвой оскорблений руководителя, у вас больше шансов добиться справедливости, потому что для любого чиновника нарушение Кодекса этики госслужащего может иметь последствия.

"На государственной службе есть специальная комиссия, которая разбирает обстоятельства таких заявлений и обращений. На госслужбе можно пригрозить руководителю, который вас оскорбляет, тем, что вы обратитесь в Агентство по делам госслужбы, например, и любой чиновник будет стараться, чтобы этого не произошло, чтобы сохранить свою репутацию. Тем более, что информация о том, что на госслужащего подавали в суд, останется в его личном деле. В этом ни один чиновник не будет заинтересован", – отмечает адвокат Малик Жакупов.

Ошибка №2

Если вас оскорбил руководитель и, не зная, куда обращаться за помощью, вы идете в полицию, – это ошибка. Если разговор с руководителем по душам не привел к положительному результату, нужно идти в суд.

"Часто люди не знают, куда обращаться, и идут в полицию. Но это не то ведомство, куда следует обращаться в случае преследования со стороны руководства. По делам этой категории нет дознания и не проводится предварительное следствие. Впрочем, даже если человек обратится в полицию, то следователи перенаправят его заявление в суд, так как дела по этой статье рассматриваются в суде в порядке частного обвинения. Все производство идет в суде, и возбуждение, и формулировка, и поддержание обвинения осуществляется непосредственно потерпевшим", – объяснил адвокат Малик Жакупов.

Во время судебного разбирательства человеку потребуются доказательства, поэтому придется обратиться за поддержкой к коллегам – свидетелям.

"Если есть свидетели, которые были участниками данной ситуации, то они в суде уже в качестве свидетелей могут подтвердить ваши слова. Во время судебного процесса судья будет им задавать вопросы по поводу произошедшего, и они опишут всю ситуацию. Это будет существенным фактором того, чтобы наказать человека, оскорбившего вас", – сказал адвокат Малик Жакупов.

Ошибка №3

Как правило, обращаясь за помощью в суд, работник, подвергшийся оскорблениям со стороны руководства, не задумывается о том, что если судебная машина завертелась, она должна довести дело до конца. И к этому надо быть готовым. Для этого требуются время и силы. Нельзя написать заявление, а потом спустить все "на тормозах", не являться на заседания суда или скидывать все на адвоката. Очень важно также помнить о том, что если ваша жалоба все же дошла до суда и началось ее рассмотрение, то в первую очередь будет назначена судебно-психолого-филологическая экспертиза.

"Основанием назначения такой экспертизы будет вопрос о наличии в действиях подозреваемого унижения чести и достоинства другого лица, выраженного в неприличной форме, потому что есть выражения, которые для нас могут оказаться оскорбительными, но в то же время экспертиза может сделать вывод, что то или иное слово не является оскорбительным. Именно экспертиза устанавливает, что те или иные слова являются неприемлемыми", – отмечает адвокат Малик Жакупов.

Ошибка №4

Не стоит надеяться на сделанную вами запись. Дело в том, что аудиозапись или видеозапись, записанная скрытно, не будет доказательством в суде.

Ауди- или видеозапись, записанная скрытно, не будет признана судом в качестве доказательства, так как согласно нормам действующих законов перед тем, как записать оскорбления шефа, вы должны его предупредить об этом. Звучит абсурдно, если шеф начнет вас оскорблять, и в этот момент вы скажете: "Я включаю аудиозапись", маловероятно, что он продолжит по-прежнему выражаться нецензурно в ваш адрес. Но это требование закона.

"Скрытная запись не допускается, потому что скрытно записанная аудиозапись, то есть негласная, нарушает права тех, кто говорит. Фактически произведенная скрытно диктофонная запись или видеозапись является вмешательством в частную жизнь. Таким образом, согласно требованиям закона, аудиозапись, производимая не уполномоченным лицом, должна быть гласной, то есть должно быть объявлено о начале ее применения. В тот момент, когда вы собираетесь начать запись аудио или видео, вы должны проговорить это человеку, которого собираетесь записать, тогда данное доказательство будет допустимо в суде", – отмечает адвокат Малик Жакупов.

Ошибка №5

Не думайте, что, сделав запись и выложив ее в социальные сети, вы таким образом обезопасили себя. Это ошибка. Во-первых, при судебном разбирательстве ваши же коллеги могут указать, чьих рук это действие, и тогда вы тоже будете нести ответственность по закону.

Поэтому если вы работник в частной компании и не смогли с учетом всех требований закона сделать аудиозапись оскорблений в свой адрес и не заручились поддержкой коллег, прежде чем выкладывать в социальные сети сделанные вами записи, подумайте, чем это чревато лично для вас и готовы ли вы нести эту ответственность.

Поддержат ли вас коллеги, которые в большинстве случаев побояться потерять свое место, вопрос открытый, но не отвечать на оскорбления шефа-самодура себе дороже. Лучше все же в таком случае обратиться за помощью к незаинтересованной стороне и получить советы от юриста.