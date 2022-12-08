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Премьер-министр дал поручения новому акиму Астаны

Премьер-министр дал поручения новому акиму Астаны Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов 8 декабря представил нового акима Астаны. Им стал Женис Касымбек, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что город активно развивается, численность его жителей выросла в 4,5 раза. Увеличились и темпы строительства: с 2019 года в эксплуатацию введено более 10 млн кв. м жилья.

"В этой связи одними из основных задач акимата являются обеспечение жителей качественной питьевой водой, электроэнергией и теплом, а также решение вопросов модернизации социальных объектов", – сказал премьер-министр.

По его словам, необходимо запустить комплекс новых очистных сооружений, ряд электроподстанций, ТЭЦ-3 и несколько ТЭС на газе, активизировать работу по благоустройству жилых массивов, а также завершить строительство всех проблемных жилищных объектов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что за последние годы в разы выросла нагрузка на социальную инфраструктуру Астаны, в частности больницы и школы. В этой связи государством принимаются меры по решению этих вопросов. Например, в рамках нового национального проекта "Комфортная школа" в столице в ближайшие годы откроются 24 школы нового формата на 44,4 тыс. ученических мест.

В качестве других важных направлений премьер-министр обозначил запуск крупных инвестиционных проектов с созданием постоянных рабочих мест и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

"Малый и средний бизнес должен быть ведущим драйвером экономического роста. Если раньше Астана была городом госслужащих, то теперь это город предпринимателей. Каждый третий житель столицы работает в малом и среднем бизнесе. В этой связи нужно принимать меры по устранению барьеров для развития бизнес-среды", – отметил он.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость увеличения объема производства качественных продуктов питания, решения актуальных экологических вопросов и проблем с функционированием ливневой канализации.

"Работа местных исполнительных органов должна строиться на основе эффективного диалога с населением и быть направлена на дальнейшее развитие столицы и повышение благосостояния граждан", – заключил Алихан Смаилов.

8 декабря Женис Касымбек был назначен акимом Астаны.


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Астана Касымбек Женис Смаилов Алихан
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