Назначен новый заместитель акима Астаны
Фото: gov.kz
У акима Астаны Жениса Касымбека появился новый заместитель, сообщает Zakon.kz.
Это следует из релиза, опубликованного на сайте столичного акимата 2 августа 2024 года:
"По согласованию с Администрацией президента РК заместителем акима назначен Ерик Мейрханов".
Ерик Мейрханов трудовую деятельность начинал в международной нефтегазовой компании. С марта 2011 года по май 2012 года работал в министерстве иностранных дел РК. В последние годы работал инспектором, заместителем начальника Службы протокола президента РК.
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