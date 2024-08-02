Назначен новый заместитель акима Астаны

У акима Астаны Жениса Касымбека появился новый заместитель, сообщает Zakon.kz.

Это следует из релиза, опубликованного на сайте столичного акимата 2 августа 2024 года:

"По согласованию с Администрацией президента РК заместителем акима назначен Ерик Мейрханов".

Ерик Мейрханов трудовую деятельность начинал в международной нефтегазовой компании. С марта 2011 года по май 2012 года работал в министерстве иностранных дел РК. В последние годы работал инспектором, заместителем начальника Службы протокола президента РК.

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