Женис Касымбек стал акимом Астаны
Фото: gov.kz
8 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил Жениса Касымбека акимом Астаны. С июня 2019 года эту должность занимал Алтай Кульгинов, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте Акорды.
Женис Касымбек родился 7 мая 1975 года в Жамбылской области.
Трудовой стаж:
- стажер-исследователь КазГАСА (1997-1998);
- главный специалист ОАО "Темирбанк" (1998);
- начальник отдела Комитета по антимонопольной политике Республики Казахстан (1998-2000);
- директор Департамента водного транспорта МТК Республики Казахстан (2000-2004);
- директор РГП "Актауский международный морской торговый порт" (2004-2005);
- вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (04.11.2005 – 11.03.2009);
- ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (11.03.2009 – 07.03.2014);
- министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (07.03.2014 – 08.06.2014; переназначен с 04.04.2014);
- первый заместитель министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан (13.08.2014 – 06.2016);
- министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с 21.06.2016, переназначен 13.09.2016 – 26.12.2018);
- министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (26.12.2018 – 02.2019);
- заместитель премьер-министра Республики Казахстан (25.02.2019 – 09.2019);
- аким Карагандинской области (19.09.2019 – 08.12.2022).
Ранее сообщалось, что Женис Касымбек, который с 19 сентября 2019 года занимал должность акима Карагандинской области, покидает свой пост. Позднее стало известно, что новым акимом Карагандинской области глава государства назначил Ермаганбета Булекпаева.
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