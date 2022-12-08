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В МИИР прокомментировали задержки самолетов и поездов в РК

поезда Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о том, что причиной переполненных вокзалов является сход с рельсов грузового поезда под Карагандой, произошедший три недели назад, сообщает Zakon.kz.

По словам главы ведомства, в стране нарушилась логистика.

"Логистика нарушилась. Т.е. я планировал, условно говоря, сутки назад. А на следующий день другой поезд должен был идти, правильно? И вот эти задержки нарушили систему движения локомотивов. Ну, порядок наведем", – рассказал телеканалу "Астана" Ускенбаев.

Навести порядок на железной дороге министр индустрии пообещал за несколько дней.

Однако, как уточняет телеканал, назвать конкретную причину задержек рейсов Ускенбаев не смог и пообещал разобраться. По его словам, перенос даты вылета по вине авиакомпании чреват большими штрафами.

Накануне был перенесен на несколько дней вылет туристов в Таиланд авиакомпанией SCAT. Люди понесли серьезные денежные потери.

"По работе SCAT с ситуацией на Пхукете сейчас комиссия работает, проверяет Комитет гражданской авиации. И, в целом, я тогда дам поручение, чтобы выяснили, что случилось". Каирбек Ускенбаев

Ранее в МИИР объяснили отмену рейсов "Тальго" в Казахстане.

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