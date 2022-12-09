В Талгаре прохожих напугали крики и хлопки из здания детского интерната
Фото: скриншот видео
В Талгаре прохожие сняли видео, на котором слышны крики и похожие на хлопки звуки, доносящиеся из детского интерната для детей-инвалидов, сообщает Zakon.kz.
Видео было распространено в соцсетях.
Полицейские просмотрели ролик и пообещали разобраться в ситуации.
Исследование обстоятельств поручено сотрудникам УП Талгарского района. Ход проводимых мероприятий поставлен на контроль в Департаменте полиции Алматинской области. Замначальника Департамента полиции Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов
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